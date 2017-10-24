В Киеве у Верховной Рады на акции протеста произошла стычка

В Киеве восьмой день акции у Верховной рады Украины начался во вторник с небольшой стычки между протестующими и полицейскими, охраняющими здание парламента. Инцидент произошел после того, как правоохранители отказались пропускать обратно в разбитый у здания Рады палаточный городок тех, кто покинул его на ночь.



Однако конфликт удалось быстро погасить. В настоящее время ситуация в правительственном квартале остается спокойной. По данным агентства Укринформ, порядок у Рады сейчас продолжают обеспечивать около двух сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии.



В самом палаточном городке также остаются 200-300 митингующих. Палатки по-прежнему стоят как на улице Грушевского, так и на территории Мариинского парка.