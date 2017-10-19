В Кремле отрицают причастность к выдвижению Собчак

Кремль отрицает свою причастность к выдвижению телеведущей Ксении Собчак в кандидаты в президенты России. "Это не так", – заявил пресс-секретарь действующего главы государства Дмитрий Песков на вопрос о том, подготовлена ли кампания Собчак Кремлем. Песков добавил, что "пока вряд ли можно говорить о соперниках Владимира Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться".

В сентябре газета "Ведомости" сообщила, что администрация президента рассматривает возможность выдвижения женщины на выборы 2018 года в качестве "главного соперника" Путину. 18 октября о намерении баллотироваться в президенты заявила Ксения Собчак. Она признала, что встречалась с Путиным перед тем, как объявить о своем решении, однако отвергла причастность Кремля к своему выдвижению. Собчак назвала себя кандидатом "против всех".

Путину 65 лет. Он провел на посту президента более 13 лет, еще 4 года он возглавлял правительство России. О решении баллотироваться на четвертый срок Путин пока не объявил. Ранее стало известно, что Кремль принял "однозначное" решение не допускать к участию в выборах 2018 года оппозиционера Алексея Навального.