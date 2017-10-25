Кремль шантажирует ООН

Кремль пытается скрыть преступления союзного ему режима. Такова реакция Соединенных Штатов на решение России заблокировать резолюцию, санкционирующую продление на год действия так называемого Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химических атак в Сирии. Москва отказывается продлить мандат международных экспертов до того, как они представят результаты расследования химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне. Одна из ведущих международных правозащитных организаций называет такую позицию Кремля "шантажом".

Во вторник Россия наложила вето на резолюцию, которой предусматривалось продление на год полномочий группы, занимающейся анализом информации о химических атаках в Сирии с тем, чтобы выявить тех, кто ответственен за атаки, жертвами которых в основном становились мирные жители. Эта группа или так называемый Совместный механизм был учрежден в 2015 году решением Совета безопасности ООН, которое поддержала и Москва.

Москва взяла сторону "диктаторов и террористов, которые используют это оружие"

Однако два года спустя, после того, как группа уличила сирийскую армию в подавляющем большинстве случаев применения химического оружия в Сирии, Россия вместе с Боливией проголосовала против проекта резолюции, предложенного США. Китай и Казахстан воздержались, а одиннадцать членов Совета Безопасности высказались за продление мандата группы. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Москва взяла сторону "диктаторов и террористов, которые используют это оружие". Однако российский посол в ООН Василий Небензя обвинил инициаторов резолюции в том, что те устроили "хорошо отрепетированное представление" с целью унизить Москву. Согласно российскому МИДу, Москва, в принципе, не против продления действия Совместного механизма, но прежде она хотела бы дождаться обнародования результатов расследования химической атаки в Хан-Шейхуне, в результате которой 4 апреля нынешнего года погибли, по крайней мере, 87 мирных жителей.

Такая позиция – требование представить результаты расследования до принятия решения о продлении действия Совместного механизма – названа правозащитной организацией Human Rights Watch шантажом со стороны Кремля.

Как объясняет представитель Human Rights Watch Луи Шарбоно, действия Кремля все больше напоминают прямолинейную попытку защитить союзный режим Башара Асада от ответственности за совершение преступлений против человечности:

– Россияне дали понять, что им не нравится, что в результате работы Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химических атак становится ясной ответственность сирийского правительства за атаки с применением химического оружия в Сирии. Уже было доказано использование сирийской армией хлорина в нескольких случаях, была подтверждена атака с применением горчичного газа, проведенная боевиками ИГИЛ. В ближайшие дни появится официальный доклад с результатами расследования атаки в Хан-Шейхуне и многие улики, собранные нашей организацией, указывают на то, что в этом случае именно сирийская армия применила нервно-паралитический газ зарин. Есть серьезные основания думать, что эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия пришли к подобным выводам. России не нравится, что международные эксперты постоянно указывают пальцем на сирийские власти и в силу этого они, судя по всему, хотели бы положить конец расследованию. Российский посол заявил, что они хотели бы вернуться к рассмотрению этого вопроса, и мы надеемся, что это произойдет.

– Как вы объясняете это нежелание России докопаться до истины, ведь она была одним из инициаторов создания этого режима контроля? Возможно ли, что Москва закрыла глаза на попытки Сирии скрыть что-то из своего арсенала химического оружия?

– Во время наших расследований, а мы потратили немало времени расследуя применение химического оружия в Сирии, мы не наталкивались на свидетельства того, что российское правительство или российские военные поддерживали или имели какое-либо отношение к использованию химического оружия сирийской армией. Вместе с тем, Россия обладает разветвленной разведсетью в Сирии, гораздо большими возможностями расследовать подобные эпизоды, чем, например, мы. Невозможно просто поверить, учитывая явные улики, что они считают ИГИЛ и другие террористические группы ответственными за все атаки с применением химического оружия в Сирии. Мы знаем, что боевики ИГИЛ использовали химическое оружие. Международные эксперты твердо подтвердили один такой эпизод, хотя, скорее всего, их было больше.

– А как бы вы ответили тем, кто говорит, что сирийским властям незачем использовать химическое оружие, поскольку они и так одерживают верх над оппозицией в ключевых сражениях?

Химические атаки были очевидной частью военной стратегии правительственных сил

– Когда мы изучали применение химического оружия в Алеппо в конце 2016 года, где было отмечено около двадцати случаев использования хлорина, мы обнаружили любопытное совпадение. Сначала проводилась химическая атака, а через некоторое время сирийские войска начинали наступление на этот район. Химические атаки были очевидной частью военной стратегии правительственных сил. В Алеппо применение газа было особенно эффективным, поскольку люди и боевики оппозиции скрывались от бомбардировок в бункерах, от хлорина спасения не было. Хлорин тяжелее воздуха, и он легко проникает в подземные укрытия. Многие из беженцев говорили нашим экспертам, что именно химические атаки заставили их покинуть Алеппо, потому от них невозможно было укрыться.

Как надеется представитель Human Rights Watch, ответственные за преступления против человечности в Сирии понесут наказания в том числе, благодаря уликам, собранным международными экспертами. Отказ продлить действие так называемого Совместного механизма поощрит новые преступления.