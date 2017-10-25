Ксения Собчак выступила в прямом эфире "России-1"

Ксения Собчак в среду приняла участие в программе Андрея Малахова на государственном канале "Россия-1". Это было первое выступление Собчак на федеральном телевидении после того, как она объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году.

Программа Малахова шла в прямом эфире. Некоторые зрители в студии "России-1" держали в руках плакаты в поддержку Собчак. В программе также участвовали Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак, общественный деятель Олег Митволь, депутат Госдумы Виталий Милонов, главный редактор журнала Glamour Мария Федорова и другие.

Сама Собчак на полчаса опоздала на эфир. "Я решила продемонстрировать всем, как неприятно, когда президент надолго опаздывает", – заявила она. Собчак добавила, что решение Малахова вести программу с ее участием связано с тем, что телеведущий, как она выразилась, "не хочет быть телевизионным пропагандистом и говорить о политике так, как это сейчас принято на федеральных каналах". Малахов после этого пожал Собчак руку. Позднее телеведущий, цитируя пост Божены Рынски в "Фейсбуке", не стал произносить фамилию Алексея Навального. Собчак "поправила" его, назвав фамилию оппозиционера.

В эфире "России-1" Ксения Собчак вновь заявила, что, аннексировав Крым, Кремль нарушил международное право. Собчак также пообещала в скором времени объявить некую систему, которая должна помочь собрать 300 тысяч подписей в поддержку ее выдвижения в президенты.

Ксения Собчак 18 октября объявила о намерении баллотироваться на пост главы государства. Сюжеты о выдвижении телеведущей показали Первый канал, ВГТРК и РЕН ТВ. Сама Собчак при этом жаловалась, что ее не зовут на федеральные каналы. В очередной раз она заявила об этом в интервью Юрию Дудю, опубликованном во вторник на YouTube.