В Москве более 1,5 тысячи человек эвакуированы из-за угрозы взрывов

В Москве более полутора тысяч человек эвакуированы в субботу из-за анонимных звонков о минировании.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах, звонки поступили в администрацию торгово-развлекательных центров "Афимолл Сити", "Кунцево-плаза", "Водный" и "Трамплин".
Ведутся поиски взрывных устройств.
Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы сотни тысяч людей в 50 регионах страны. Ни одна из угроз пока не подтвердилась.
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