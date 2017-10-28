В Москве более 1,5 тысячи человек эвакуированы из-за угрозы взрывов

В Москве более полутора тысяч человек эвакуированы в субботу из-за анонимных звонков о минировании.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах, звонки поступили в администрацию торгово-развлекательных центров "Афимолл Сити", "Кунцево-плаза", "Водный" и "Трамплин".

Ведутся поиски взрывных устройств.

Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы сотни тысяч людей в 50 регионах страны. Ни одна из угроз пока не подтвердилась.