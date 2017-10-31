Участника акций в Петербурге 7 и 8 октября задерживают в третий раз

В Санкт-Петербурге полиция во вторник задержала активиста, которому дважды назначали арест по делу об акции протеста у Дворцовой площади 8 октября.
Журналист Давид Френкель рассказал изданию "Медиазона", что задержанного зовут Рафаэль Гайнутдинов, и он входит в движение "Артподготовка", которое признано в России экстремистским и запрещено решением суда.
В первый раз Гайнутдинова задержали вечером 8 октября, затем забрали в полицию на выходе из спецприемника, где он провел три дня. Активисту назначили еще 9 суток ареста – по статьям о неподчинении полицейскому и нарушениях на митинге. Срок истек в этот вторник, и Гайнутдинов вновь был задержан – в этот раз по делу об акции протеста 7 октября, в которой он также принимал участие.
За последние две недели стало известно об аресте нескольких активистов "Артподготовки" в разных городах России. Основатель движения Вячеслав Мальцев покинул страну в июле. Правоохранительные органы возбудили в отношении него дело о призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
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