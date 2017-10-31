Десятки человек пострадали при взрыве в дипломатическом квартале Кабула

В дипломатическом квартале Кабула произошел взрыв. Как минимум восемь человек погибли, десятки получили ранения, сообщает агентство Reuters. Смертник подорвал себя в вечерний час пик, когда местные жители возвращались с работы домой.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В октябре в столице Афганистана произошло несколько терактов, меры безопасности в городе повышены. В результате взрывов в шиитских мечетях погибли более 50 человек. Жертвами нападения у немецкого посольства в Кабуле в мае стали более 150 человек.



Американские наблюдатели отмечают, что за последние полгода группировка "Талибан" значительно усилила влияние в Афганистане. Джихадисты взяли под свой контроль несколько районов страны. В них живут около 700 тысяч человек.