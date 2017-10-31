Суд проверяет информацию о разглашении адреса Плющева

Мещанский суд Москвы начал проверку после сообщения о публикации на его сайте личных данных журналиста Александра Плющева. Об этом в эфире "Эха Москвы" рассказала пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Она уточнила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что адрес Плющева был доступен как минимум шесть часов. Вопросом занимается служба технической поддержки, добавила Бочарова.

Накануне Мещанский районный суд Москвы отказался принимать к рассмотрению иск Александра Плющева к Федеральной службе безопасности (ФСБ) в связи с ее требованием предоставить ключи шифрования переписки в мессенджере Telegram. При этом журналист сообщил, что вместе с отказом на сайте суда был опубликован его адрес.

Плющев вместе с журналистом Олегом Кашиным оспаривают в суде требование предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений в Telegram. Они считают его нарушением права на конфиденциальное общение с источниками информации.