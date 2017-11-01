Глава штаба Навального в Петербурге покинула свой пост

Руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге Полина Костылева покинула свой пост. Об этом она сообщила "Фонтанке".

Исполнять обязанности главы штаба будет Денис Михайлов. Однако все вопросы Костылева просила направлять главе предвыборного штаба Навального Леониду Волкову. По информации издания, решению об отставке сопутствовал ряд конфликтов в петербургском штабе оппозиционера.

Полина Костылева возглавила штаб Алексея Навального в Петербурге зимой 2017 года. Ранее она участвовала в избирательной кампании оппозиционного активиста , а в 2013 годубыла волонтером штаба Навального в Москве. В Петербурге Костылеву неоднократно задерживали как организатора митингов. Помимо этого её критиковали коллеги по оппозиционному движению. В последний раз — за анонс несанкционированного митинга 7 октября, как согласованного, пишет издание.

Костылева была задержана полицией 3 октября. Из петербургского штаба были изъяты агитационные материалы. Позже суд признал её виновной в нарушении организатором установленного порядка проведения акции и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

Суд также отклонил жалобу сторонников Алексея Навального на отказ властей согласовывать митинг на Марсовом поле. Полина Костылева заявила, что жители города, поддерживающие оппозиционнера, присоединятся ко всероссийской акции 7 октября, даже если местные власти "не хотят их видеть". В день акции в Санкт-Петербурге, по данным "ОВД-Инфо", задержали 68 человек.