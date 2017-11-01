Кадыров обвинил власти Украины в убийстве Амины Окуевой

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил украинские спецслужбы в организации убийства уроженки республики Амины Окуевой, которая погибла в результате обстрела автомобиля неизвестными в Киевской области 30 октября.

По мнению Кадырова, Киев хотел таким образом "обвинить Россию в своих бедах" и отвлечь внимание Запада от антиправительственных митингов на Украине.

Окуева – жена Адама Осмаева, которого российские власти обвиняли в покушении на Владимира Путина. Она погибла при обстреле, а сам Осмаев был ранен.

В Киеве рассматривают две основные версии убийства Окуевой – "террор" со стороны России с целью дестабилизировать обстановку на Украине и месть окружения Рамзана Кадырова. Уголовное дело возбуждено по статье о заказном убийстве.

Амина Окуева участвовала в Евромайдане в Киеве. Как медик она оказывала помощь пострадавшим. Позже вместе с мужем воевала в Донбассе. Она была лейтенантом Вооруженных сил Украины.

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