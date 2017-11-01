В Красноярском крае соратника Мальцева сняли с поезда и арестовали

В Красноярском крае сотрудники полиции сняли с поезда активиста Романа Марьяна – члена движения "Артподготовка", признанного в России экстремистской организацией и запрещенного решением суда.

Адвокат Алексей Костин рассказал правозащитному порталу "ОВД-Инфо", что Марьяна доставили в следственный изолятор. Активист арестован по делу о массовых беспорядках. О каких событиях идет речь, Костин не уточнил.

Ранее в среду стало известно об обысках у еще одного члена "Артподготовки" – Дмитрия Пешкова из города Энгельс в Саратовской области. В чем именно его подозревают, пока не сообщается.

Московский городской суд накануне признал законным заочный арест основателя "Артподготовки" Вячеслава Мальцева. Его обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. Сам оппозиционер покинул Россию.

Движение "Артподготовка" было признано экстремистским на минувшей неделе, после чего участились сообщения о задержаниях сторонников Мальцева.