В Красноярском крае соратника Мальцева сняли с поезда и арестовали

В Красноярском крае сотрудники полиции сняли с поезда активиста Романа Марьяна – члена движения "Артподготовка", признанного в России экстремистской организацией и запрещенного решением суда.
Адвокат Алексей Костин рассказал правозащитному порталу "ОВД-Инфо", что Марьяна доставили в следственный изолятор. Активист арестован по делу о массовых беспорядках. О каких событиях идет речь, Костин не уточнил.
Ранее в среду стало известно об обысках у еще одного члена "Артподготовки" – Дмитрия Пешкова из города Энгельс в Саратовской области. В чем именно его подозревают, пока не сообщается.
Московский городской суд накануне признал законным заочный арест основателя "Артподготовки" Вячеслава Мальцева. Его обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. Сам оппозиционер покинул Россию.
Движение "Артподготовка" было признано экстремистским на минувшей неделе, после чего участились сообщения о задержаниях сторонников Мальцева.
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