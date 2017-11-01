"Сколько стоит убийство?"

26 сентября в центра Москвы, на Новом Арбате, автомобиль с мигалкой и номерами серии "АМР" сбил сотрудника ГИБДД, 32-летнего старшего лейтенанта Сергея Грачева. Грачев стоял на разделительной полосе, а водитель "Мерседеса" с высокой скоростью ехал по ней – в час-пик машины со спецсигналами объезжают здесь пробку одна за одной. После аварии все происходило по обкатанному сценарию – мигалку быстро убрали, а номера скрутили, причем водителю "Мерседеса" помогали сделать это сами коллеги погибшего.

Практически сразу стало известно, что автомобиль закреплен за Федеральной службой безопасности. Через несколько дней журналисты выяснили у своих источников в силовых структурах, что за рулем машины якобы находился прапорщик ФСБ, а его высокопоставленного пассажира или других людей в салоне авто не было. Как сообщал РБК со ссылкой на свои источники в ГУ МВД по Москве, в ФСБ машины представительского класса обычно закреплены за сотрудниками центрального аппарата, руководителями департаментов и их заместителями.

Расследованием дела занялась военная прокуратура и ГИБДД, но о его итогах пока ничего не известно. Соцсети обсуждали в основном всесильность российской спецслужбы и покорность, с которой коллеги погибшего полицейского помогали прибывшим на место ДТП сотрудникам ФСБ заметать следы произошедшего. У погибшего, как выяснилось, осталась жена и двое маленьких детей – сыновья 5 и полутора лет. 31 октября "Московский комсомолец" выяснил, что им выплачена компенсация в размере более 100 тысяч долларов, причем деньги поступили как от МВД (2 миллиона рублей), так и от ФСБ (4 миллиона). Кроме этого, семье погибшего дали трехкомнатную квартиру в новостройке, а вдове назначили пенсию по потере кормильца. "Мы остались довольны", - цитирует издание слова матери погибшего, Светланы Грачевой.

История о том, с какой легкостью представителям спецслужбы удалось замять скандал и с какой покорностью и даже благодарностью мама Сергея Грачева приняла компенсацию фактически из рук его убийц, вызвала нешуточные эмоции у пользователей социальных сетей.

Zhanna Kiladze

Мама убитого довольна. Ну хоть бы скрыла свою радость для приличия. Деградация людей налицо.

Надежда Терлецкая

Теперь семья откажется от всех претензий, и дело благополучно замнут.

Вячеслав Осетров

Мать гаишника, погибшего под колесами "Мерседеса" с номерами АМР (ФСБ) на Новом Арбате ОСТАЛАСЬ ДОВОЛЬНА!

"Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ"

Олег Козловский

Вот, прейскурант уже устаканивается. Убить гаишника - 4 млн руб., сотрудникам ФСБ и ФСО, а также постоянным клиентам скидки. И все довольны.

Дмитрий Плахов

Семье сбитого ФСБшным мерсом гаишника дали 6 лямов и трешку в новостройке (не уточняется где). У него осталось двое детей - 5 и 1.5 года.

«Мы остались довольны», — пояснила СМИ мама инспектора Светлана.

Я считаю, надо еще пару сыновей родить, вырастить гаишниками и бросить под мерсы ФСБ. Тогда можно и на пенсию спокойно выходить. Полностью довольной.

У многих комментаторов развязка истории с резонансным ДТП вызвала ассоциации со Средневековьем (в то, что итоги расследования будут обнародованы, а виновный - наказан, практически никто не верит):

Tatiana Petrova

Помните гаишника, сбитого машиной фсб?...ну так феодалы, заплатили за убитого крестьянина и крестьянская семья довольна...

Эль Мюрид

Семья убитого на Новом Арбате гаишника получила 6 миллионов (2- "по линии МВД", 4 - "по линии ФСБ") и трехкомнатную квартиру. Мать убитого "осталась довольна". Об убийце - ни слова.

В раннем средневековье за убийство холопа можно было выплатить виру-выкуп, на чем стороны расходились, довольные друг другом. Похоже, что мы сейчас именно там - в этом самом средневековье. "По линиям" ведомств (скорее всего - из "общаков" типа того, что нашли у полковника Захарченко) вопрос был решен и закрыт, бюджет назначил пенсию по потере кормильца, убийца возместит коллегам траты и за беспокойство, на чем инцидент будет забыт.

Цена жизни холопа (по крайней мере, в столице) обозначена. Не дёшево, но в конце концов, это куда проще, чем всякая тягомотина со следствием, судом и прочими законными заморочками. Закон - он для других. Для холопов.

У пользователей соцсетей возникли претензии и к самому стилю заметки в "МК", в которой сообщается о компенсации:

Станислав Беркут

Сегодня разрешили импорт турецких помидров. Семье и родителям сбитого на Кутузовском гаишника выплатили компенсацию, родственники довольны. Ни в первом, ни во втором случае не слышно о неотвратимом и беспощадном наказании виновников. Даже неинтересно, сколько заплатили родным сбитого летчика и погибшего спецназера в туретчине - родные наверняка довольны. Х...я только в том, что не все могут оценивать жизнь своих близких в рублях и квартирах, и не всех можно купить. И вероятно, если пошла такая тенденция покупок жизней, можно ждать и мести виновникам и покупателям. Что там, кстати, с пьяным мальчиком? Там кажется, папа нацгвардеец?

И обратите внимание на заголовок статьи - как презрительно написано - "семье гаишника..."

Владимир Гарначук

Помните как сотрудник ФСБ сбил ГАИшника на Новом Арбате?

Его семье подарили трехкомнатную хату и 4 млн. ₽. Дело значит закрыто, семья, наверное, «счастлива». Вот вам прайсы на человеческую жизнь в России.

Eva Kantorovich

Первые беспилотные автомобили протестированы в России. МВД РФ заявило, что в Мерседесе, который на смерть сбил гаишника в Москве, не было вообще никого.

Виталий Еркаев

ДЕНЬГИ ЗАМЕНИЛИ СУД

Павел Подкорытов

Мать гаишника, погибшего в Москве под колёсами фсбшного авто, ехавшего по разделительной полосе, ОСТАЛАСЬ ДОВОЛЬНА.

Ну а что, немногие могут похвастаться, что так выгодно продали сыночка тараканищу.

Впрочем, ужасаются словам матери погибшего полицейского далеко не все пользователи соцсетей – кому-то такая реакция кажется вполне нормальной:

Елена Гудович

Зачем из бедных людей делать продажных монстров?! Какая мать останется довольна смертью сына?! Просто погруженные в пучину отчаяния они получив разрешение проблем обеспечения детей вздохнули свободнее... Зачем перевирать смысл сказанного?

Другие комментаторы отмечают несправедливость произошедшего еще и по другой причине – многочисленные предыдущие ДТП, в которых участвовали машины с мигалками или "блатными" номерами, редко заканчивались многомиллионными компенсациями погибшим. Можно вспомнить хотя бы бы похожую аварию на Ленинском проспекте в 2010-м году, в которой маленький "Ситроен" столкнулся с "Мерседесом" вице-президента "Лукойла" Анатолия Баркова. В ДТП погибли две девушки - сидевшая за рулем Ольга Александрина и ее знакомая, акушер Вера Сидельникова. Суд после многочисленных экспертиз, пересмотров дела и даже рассмотрения его в Конституционном суде признал виновной в аварии водителя "Ситроена".

Синие ведерки

Давать моральную оценку словам родственников погибшего о ситуации с выплатами мы не будем – это их дело, да и человека уже не вернешь, а жизнь продолжается. Но принимая самое непосредственное участие в освещении всей этой истории мы не можем не отметить тот факт, что подобная ситуация, когда потерпевшему или его семье вместо пожелания попутного полового органа в затылок выдается компенсация – это чуть ли не первый случай за все время, который безусловно можно и нужно расценивать только как позитивный.

Вспомните все предыдущие резонансные аварии. Если человека сбивал автомобиль с мигалкой его всегда вместо извинений и возмещения вреда просто открытым текстом слали далеко и надолго. Вся наша судебная практика по таким делам – это унизительное, долгое и не всегда результативное выцарапывание этих компенсаций буквально из горла наглого зажравшегося чиновника. Здесь впервые! приличную компенсацию семье погибшего выплатили добровольно, что заметьте не отменяет уголовного дела в отношении виновника ДТП. И это единственно нормальная и правильная практика, которая должна стать трендом, ведь мы, не защищенные ведомственными корочками и депутатскими мандатами граждане не биоматериал, а люди, чья жизнь и здоровье бесценно ровно также, как жизнь любого чиновника, какие бы мега крутые номера на его машине не были.

Что же касается предположений о том, что «откупившийся деньгами» виновник аварии наверняка не понесет наказания по всей строгости закона, то время покажет. Простить смерть родного человека за полученную компенсацию или довести дело до логического конца решат родственники погибшего и предстоящий неминуемый суд, который состоится при любых обстоятельствах. И это самое главное!

Елена Захарова

А с твоей семьи снимут деньги за ремонт членовоза.

Это смерть/убийство - кого надо смерть/убийство!

Оба силовых ведомства наших бюджетных денег не жалеют.

Андрей Федоров

Сколько стоит безнаказанное убийство полицейского в России? Семье сбитого машиной ФСБ гаишника, дали трёхкомнатную квартиру и выплатили 6 лимонов бюджетных денег. Взаимных претензий нет. Кто их, гаишников, считает? А вы о сроке за повреждение зубной эмали полицая.

​Некоторые комментаторы сравнили историю с компенсацией родственникам Сергея Грачева с другим событием, произошедшим над днях в США. Здесь тоже речь идет о крупной компенсации, выплаченной полицейскими – у этого дела, правда, совсем другие обстоятельства.

Руслан Левиев

Помните историю, когда в США полицейский заковал в наручники медсестру за то, что она отказалась взять пробу крови у потерпевшего без ордера?

Если кто не в курсе истории, это было ДТП, одного из участников аварии доставили в больницу, он был не в сознании, следом приехал полицейский и потребовал чтобы врачи взяли у него пробу крови для проверки на факт опьянения.

Поскольку человек был не в сознании, для такой процедуры требовался ордер, которого у полицейского не было. Медсестра пыталась объяснить это полицейскому, даже позвонила своему начальнику в его присутствии и тот также пытался убедить его, что они не могут нарушить закон. В итоге полицейский заковал медсестру в наручники за сопротивление полиции.

Всё это было снято на телефон и выложено в интернет. Поднялся огромнейший скандал. Дело дошло до суда и вот заключено мировое соглашение, медсестра получит 500 000 $. Её действия, конечно, признаны полностью правомерными.

Возможно ли такое в России?