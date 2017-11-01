"Эпизод огромной войны"

C 1 ноября в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов. Он позволяет заблокировать те анонимайзеры и VPN-сервисы, которые не закроют доступ к запрещенным Роскомнадзором сайтам в течение трех дней. Выявлять нарушителей будут ФСБ и МВД.

В новом законе говорится, что анонимайзеры должны подключиться к специальной системе Роскомнадзора и предоставлять информацию о своем владельце, сетевой адрес для доступа к системе, логины и пароли доступа к ресурсу. Кроме того, закон запрещает поисковикам выдавать ссылки на заблокированные ресурсы. Закон был принят Госдумой России и подписан президентом Владимиром Путиным в июле 2017 года.

Всего, по данным общественного движения "Роскомсвобода", в России заблокированы около 80 тысяч сайтов, в их числе торрент-трекеры, некоторые независимые СМИ, в частности Каспаров.ру и Грани.ру, и ЛГБТ-сайты, а также приложения, которыми пользуются протестующие. О том, как новый закон может отразиться на деятельности уже заблокированных в России сайтов, Радио Свобода рассказала генеральный директор издания Грани.ру Юлия Березовская:

Задача доступа к нашему сайту давно и успешно решена

- Задача доступа к нашему сайту для российских пользователей давно и успешно нами решена. После того, как Роскомнадзор заблокировал нас в марте 2014 года, накануне аннексии Крыма, мы начали создавать многочисленные "зеркала", - говорит Березовская. - Всего Роскомнадзор заблокировал более 700 наших зеркал, прежде чем мы сумели создать неблокируемое зеркало, расположенное на облачном сервисе Гугла, которое Роскомндазор просто не может вырубить - это было бы слишком сложно и дорого. Таким образом, российские пользователи могут нас читать, не используя никакие дополнительные средства обхода цензуры, ни VPN, ни анонимайзеры, ни расширения для браузеров, ни браузер TOR и так далее. Они могут просто в обычном режиме, в обычном браузере получить доступ к нашему сайту. В этом смысле мы уже победили. Именно на это зеркало сайта мы стараемся давать ссылки в соцсетях, где у нас достаточно большой охват, - рассказывает Юлия Березовская.

Однако последствия принятия нового закона могут быть весьма неприятными и для Граней.ру, полагает генеральный директор издания:

Новый закон может снизить наш поисковый трафик

- Новый закон будет исполнить достаточно сложно и дорого, и выполняться он начнет не сразу, тем не менее, по нам он ударит в том смысле, что мы ожидаем снижения поискового трафика. Потому что поисковики тоже будут вынуждены будут выполнять требование по ограничению доступа к запрещенным сайтам, и это больно. Мы потеряем какую-то часть пользователей, которые, например, ходят к нам через те анонимайзеры, которые, возможно, будут заблокированы в результате вступления в силу этого закона, или те, которые пойдут навстречу требованиям Роскомнадзора. Мы знаем, что не все из них готовы готовы сотрудничать, но кто-то уже обозначил, что готов к сотрудничеству, и мы будем смотреть внимательно, в том числе, и за тем, какие из западных сервисов согласятся на такой коллаборационизм, - поясняет Юлия Березовская.

По данным "Ведомостей", накануне принятия закона о запрете анонимайзеров Роскомнадзор провел тестирование новой системы взаимодействия с крупными интернет-компаниями. Сотрудники ведомства встретились с участниками рынка и разъяснили новые нормы и требования законодательства, особенности их применения в отношении разных типов сервисов. По данным СМИ, в этой встрече приняли участие АО "Лаборатория Касперского", Opera Software AS, Mail.Ru и Яндекс. Свою готовность участвовать в тестировании подтвердили Rambler, "Спутник", cameleo.ru и анонимайзеры - 2ip.ru, 2ip.io. Общая аудитория этих сервисов в России - около 10 миллионов человек. Отразится ли это на деятельности Граней.ру, Юлия Березовская ответить не готова:

Начинается следующий эпизод огромной войны за свободный доступ к информации

- Действительно, часть наших пользователей получает доступ к нашему сайту и другим блокируемым ресурсам с помощью браузера Opera. Но точных данных, сколько их, у нас нет. Для нас в этой истории важнее, что начинается следующий эпизод огромной войны за свободный доступ к информации, которую мы ведем с государством. И тут важно то, что, конечно, в результате повысится сознательность пользователей в том, что касается использования VPN. Понимаете, запретить VPN технологию невозможно, запретить браузер TOR невозможно, это нереально, поэтому эта война заведомо обречена на неудачу, но, конечно, это такая очередная бомбардировка Воронежа, и она нанесет гигантский ущерб всем игрокам. Это будет гигантский ущерб прежде всего для российской интернет-индустрии, - полагает Березовская.

По ее словам, удар может быть и финансовым - потребуется закупить дорогостоящее оборудование, на которое у провайдеров просто нет средств:

Они хотят обязать всех провайдеров устанавливать оборудование для анализа трафика - это безумные деньги

- Следующий шаг этого закона - они хотят обязать всех провайдеров устанавливать оборудование для глубокого анализа трафика. Это безумные деньги, такого оборудования нет даже у крупных провайдеров, про мелких и средних вообще говорить нечего. Это миллиарды долларов. То есть своих целей они не добьются, но будет очень много гадостей, очень много точечных репрессий в отношении конкретных компаний, возникнет много каких-то показательных дел, блокировок определенных интернет-сервисов и так далее, - уверена Юлия Березовская.

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила этот закон, назвав его "последней атакой в наступлении на онлайн-свободы". По словам заместителя директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева, российские власти все более нетерпимы к инакомыслию - это видно по их готовности блокировать критически настроенные сайты и преследовать пользователей социальных сетей, ссылаясь на "туманно написанные антиэкстремистские законы". Запрет анонимайзеров и VPN Кривошеев называет очередным шагом в этой позорной кампании:

В России ограничивают информацию, связанную с критикой властей

- В условиях российских реалий, когда за высказанное мнение можно попасть в тюрьму, такие неоднозначные законы являются репрессивными, - говорит Кривошеев. - Есть информация, которую допустимо и важно ограничивать, но в России в основном ограничивается информация, связанная с критикой власти. Я думаю, это не последний ограничительный закон, и мы с вами увидим еще не одну такую меру. Все это сузит сферу свободы информации, ограничит и, наверное, в итоге изолирует российский сектор интернета,- полагает Кривошеев.

Однако он уверен, что российские пользователи сумеют найти лазейки для поиска нужной им информации:

Технический прогресс позволяет обходить эти ограничения

- Технический прогресс позволяет обходить эти ограничения. Конечно, какие-то сайты и читатели потеряют друг друга, но в основном, я думаю, люди, которые серьезно относятся к доступу к свободной информации, найдут способ это обойти. Другое дело, что их жизнь опять усложняется. Все это показывает направленность сегодняшней российской политики, а она идет в сторону дальнейшего ограничения свободы слова, свободы распространения информации, сужения аудитории независимых изданий и средств распространения информации. Но, как мы знаем, эта аудитория и так невелика, - говорит заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

Согласно докладу правозащитной организации Freedom House за 2016 год, Россия является одной из 20 стран с "несвободным интернетом". О давлении на пользователей интернета в России в июле также заявили правозащитники Human Rights Watch.