Трамп требует смертной казни для обвиняемого в теракте на Манхэттене

Американские законодатели призвали Белый дом направить Сайфулло Саипова, обвиняемого в убийстве восьми человек в Нью-Йорке, в военную тюрьму США Гуантанамо на Кубе. Президент Дональд Трамп заявил 1 ноября, что он рассматривает такую возможность, но сначала потребуется присвоить обвиняемому так называемую категорию "вражеского бойца".

"Я, конечно, рассмотрю этот вариант. Отправьте его в Гитмо," - сказал Трамп. Позже он написал в твиттере, что считает необходимым приговорить Саипова к смертной казни за то, что тот "был счастлив" после нападения и выразил приверженность экстремистской группе "Исламское государство". Военная тюрьма на военной базе США на Кубе в прошлом использовалась для заключения под стражу боевиков, захваченных силами США на поле боя в Афганистане и Ираке.

Предшествениик Трампа на посту президента Барак Обама выразил сожаление в связи с этой практикой, которую он и другие критики считали нарушением законных прав заключенных и стремился закрыть тюрьму. Ни один задержанный не был направлен в Гуантанамо с 2008 года. Более того, Саипов является законным жителем США, который имеет "зеленую карту" и обладает законными правами, доступными в рамках системы правосудия гражданского населения США.

Председатель комитета по делам вооруженным силам Сената Джон Маккейн также призвал отправить Саипова в Гуантанамо. "Мы не должны рассматривать эти нападения изолированно, а скорее признавать их такими, какие они есть: военные действия", - сказал Маккейн. По его словам, администрация должна уведомить Конгресс как можно скорее, как она планирует продолжить допрос и судебный процесс над этим подозреваемым.

Сенатор-республиканец Линдси Грэхем также призвал Трампа придать Саипову статус "вражского бойца" и тщательно допросить, чтобы определить действовал ли он в одиночку, как утверждают власти Нью-Йорка.

Саипову уже предъявлено обвинение в терроризме. Дело будет рассматриваться в окружном суде в Манхэттене. Прокуроры при представлении дела против него 1 ноября заявили, что он отказался от своего права на конституционную защиту и признался следователям ФБР в совершении нападения. Прокурор Джон Ким заявил, что ничто не препятствует первоначальному рассмотрению дела Саипова в гражданском суде, что могло бы воспрепятствовать последующему объявлению его "вражеским бойцом".