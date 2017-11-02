Во Владимирской области проверяют приказ о съемке учащихся на акциях

В департаменте образования Владимирской области пройдет служебная проверка после сообщения о том, что от муниципалитетов требуют организовать фотосъемку учащихся на оппозиционных акциях. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на заявление представителя администрации.

В ведомстве утверждают, что глава Владимирской области Светлана Орлова не давала поручений о фотосъемке протестующих. При этом представитель администрации не исключил, что распоряжение могло поступить от другого чиновника внутри департамента.

Накануне юрист штаба Навального во Владимирской области опубликовал текст поручения. Из него следует, что руководству муниципалитетов рекомендовано организовать съемку участников акций с помощью камер высокого разрешения, а также обеспечить публикацию фотографий в интернете. В тексте письма говорится, что эти меры нужны для предупреждения публичных акций во время избирательной кампании и президентских выборов 2018 года.

Сотрудник департамента образования Владимирской области Любовь Орловская, которой, согласно документу, поручено собирать материалы наблюдения, подтвердила факт рассылки приказа.