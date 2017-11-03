"ИГ" взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке 31 октября

Ответственность за теракт в Нью-Йорке взяла на себя группировка "Исламское государство", сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольные радикальным исламистам издания. Они называют Сайфулло Саипова, обвиняемого в убийстве восьми человек, "солдатом халифата". Других подробностей в публикации не приводится.

Саипову также предъявлены обвинения в оказании материальной и ресурсной поддержки террористической группировке. По сообщениям полиции, в автомобиле, на котором нападавший сбил насмерть нескольких велосипедистов, была обнаружена записка с клятвой верности "Исламскому государству".

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал теракт "подлым нападением на мирных и невиновных людей". Американские законодатели призвали Белый дом направить Сайфулло Саипова в военную тюрьму США Гуантанамо на Кубе.