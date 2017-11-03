Пресс-служба: приказ о съемке на акциях исходил не от губернатора

Губернатор Владимирской области не давала поручения об усилении контроля за учащимися на акциях протеста, заявляют в пресс-службе администрации региона. В официальном письме, полученном Радио Свобода, говорится, что документ с текстом поручения, опубликованный юристом штаба Навального во Владимирской области, не содержит номера протокола и других необходимых данных.

При этом пресс-секретарь губернатора подтвердила, что в областном департаменте образования назначена служебная проверка.

Текст поручения был распространен 1 ноября. Из него следует, что руководству муниципалитетов рекомендовано организовать съемку участников акций с помощью камер высокого разрешения, а также обеспечить публикацию фотографий в интернете. В документе говорится, что эти меры нужны для предупреждения публичных акций во время избирательной кампании и президентских выборов 2018 года.

Сотрудник департамента образования Владимирской области Любовь Орловская, которой, согласно документу, поручено собирать материалы наблюдения, подтвердила факт рассылки приказа. При этом в образовательном ведомстве утверждают, что глава Владимирской области Светлана Орлова не давала поручений о фотосъемке протестующих. Представитель администрации не исключил, что распоряжение могло поступить от другого чиновника внутри департамента.