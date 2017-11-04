Жители Подмосковья требуют не строить мусоросжигательный завод

В Московской области жители деревни Степанщино в субботу перекрыли Новорязанское шоссе в знак протеста против строительства мусоросжигательного завода, сообщает "Медиазона".
Речь идет об одном из четырех предприятий, которые должны быть запущены в 2018 году.
В акции приняли участие около пятидесяти человек. Они ходили по пешеходному переходу, в результате чего образовалась пробка.
Полиция прибыла на место, но не стала никого задерживать, рассказал "Медиазоне" журналист Илья Васюнин.
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