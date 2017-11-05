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Новости

В Ингушетии напали на пост ДПС. Двое полицейских погибли

Архивное фото

В Ингушетии напали на пост дорожно-патрульной службы. Двое полицейских погибли, двое ранены. В перестрелке убиты двое преступников. Всего, по данным информационных агентств, в нападении на пост ДПС участвовали четверо неизвестных. Один из них совершил самоподрыв. В Ингушетии введен режим контртеррористической операции.

В прошлом году правозащитный центр "Мемориал" представил доклад о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. В исследовании, в частности, отмечается, что насильственные действия российских спецслужб вынуждают жителей региона присоединяться к радикальным движениям.

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