В Ингушетии напали на пост ДПС. Двое полицейских погибли

В Ингушетии напали на пост дорожно-патрульной службы. Двое полицейских погибли, двое ранены. В перестрелке убиты двое преступников. Всего, по данным информационных агентств, в нападении на пост ДПС участвовали четверо неизвестных. Один из них совершил самоподрыв. В Ингушетии введен режим контртеррористической операции.

В прошлом году правозащитный центр "Мемориал" представил доклад о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. В исследовании, в частности, отмечается, что насильственные действия российских спецслужб вынуждают жителей региона присоединяться к радикальным движениям.