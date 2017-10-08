В Дагестане произошла потасовка между полицией и сотрудниками Центра "Э"

В Махачкале произошла потасовка между полицейскими и сотрудниками Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э"). Как сообщает интернет-издание "Черновик", полицейские остановили неизвестных в штатском, у которых при себе было огнестрельное оружие. Ими оказались сотрудники Центра "Э". Они, по данным издания, в грубой форме заявили полицейским, что тоже служат в МВД. Произошла словесная перепалка, полицейские открыли огонь в воздух. О пострадавших среди местных жителей или участников конфликта не сообщается. В МВД республики пока не прокомментировали инцидент.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Махачкале 7 октября охранники министра внутренних дел Дагестана избили местного жителя. Он, будучи за рулем, не уступил дорогу их кортежу.

В республике продолжаются нападения на полицейских. Только за последний месяц погибли не менее восьми сотрудников правоохранительных органов. Шестеро жителей Дагестана, подозреваемые в нападениях, убиты. Власти республики называют нападавших "боевикам". Их вина не была доказана. Полицейские взорвали дома некоторых предполагаемых преступников. Жители Дагестана заявляют о похищениях со стороны полиции.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в сентябре ушел в отставку. Исполняющим обязанности на высшем посту в республике назначен руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.