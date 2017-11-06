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Новости

В Донбассе сепаратисты обстреляли украинские позиции из "Градов"

Карта боевой обстановки по состоянию на 5 ноября 2017 года

На востоке Украины в воскресенье обострилась ситуация в зоне конфликта. Агентство "Укринформ" со ссылкой на пресс-центр штаба Антитеррористической операции сообщает об усилении обстрелов со стороны пророссийских сепаратистов, отмечая, что обстрелы позиций украинской армии велись с применением тяжелого вооружения, которое не должно находиться на линии разграничения по Минским соглашениям.

В сообщении, в частности, говорится, что сепаратисты дважды ​применяли реактивные системы залпового огня, минометы разных калибров, 122-миллиметровую артиллерию. Двое украинских военных ранены. Утверждается, что поддерживаемые Россией сепаратисты в частности выпустили более 100 снарядов из реактивных систем залпового огня по украинским опорным пунктам вблизи Авдеевки и Опытного.

В свою очередь сепаратисты и сайты так называемой "ДНР" сообщают об обстрелах жилых районов Донецка из реактивных систем залпового огня. Утверждается, что повреждения получили не менее 10 домов.

В пресс-центре украинской операции заявили, что украинская армия "не ведет обстрелов по жилым кварталам".

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