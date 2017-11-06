В Петербурге задержаны 23 активиста "Другой России"

В Санкт-Петербурге задержаны 23 активиста незарегистрированной партии "Другая Россия". Они пытались провести шествие в честь столетия революции 1917 года. На крыше одного из домов активисты вывесили баннер с надписью "Ильич, проснись. Они ****** [офигели – РС]".

5 ноября в нескольких городах России по подозрению в участии в акции запрещенного движения "Артподготовка" были задержаны около 500 человек. В их числе случайные прохожие, подростки, журналисты и участники либертарианского "Форума Адама Смита". В Москве в отделах полиции до сих пор остаются около 100 задержанных. Некоторых из них допросили по делу о "призывах к терроризму ".

Лидер движения "Артподготовка", националист Вячеслав Мальцев неоднократно заявлял, что 5 ноября 2017 года в России якобы начнется революция. Сам Мальцев в настоящее время находится за границей. Движение "Артподготовка" признано в России "экстремистским".