Россия во мгле. Эфир в 18.05

Джон Рид и Герберт Уэллс романтизировали революционную Россию. Какой увидели страну оказавшиеся в ней люди разных профессий, социальных кругов, политических взглядов, образовательных цензов? Номер журнала “Иностранная литература” представляет иностранцев, которые описывают революционную Россию, и страну, охваченную гражданской войной, с 1917 по 1920 годы. Сквозные темы воспоминаний: обыденность насилия, небезопасность, безвластие и беззаконие. Бессудные казни и пропажи без вести. Голодные годы. Кровавая история октябрьского переворота в Москве: гибель юнкеров, расстрел большевиками крестного хода в центре Москвы. Украина в огне, немцы в Киеве, переход города из рук в руки. Театр как метафора революционной жизни и способ спрятаться от реальности. Еврейский вопрос во время революции: антисемитизм белых и волюнтаризм красных. Антисоветские настроения в Сибири. Красно-белое насилие: почему народ подчинился красным? Разница между красными и белыми: “голодные палачи” и “сытые палачи”. Жена американского дипломата, дочь шведского священника, испанский танцор фламенко, немецкий военнопленный, чешский генерал, польский революционер описывают свою “Россию во мгле”.

Александр Ливергант, главный редактор журнала “Иностранная литература”; Ксения Старосельская, переводчик с польского, редактор журнала “Иностранная литература”; Ольга Кулагина, переводчик с испанского; Елена Тепляшина, переводчик с чешского.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова