В Петербурге арестовали шестерых активистов "Другой России"

В Санкт-Петербурге суд арестовал шестерых активистов незарегистрированной партии "Другая Россия". Их признали виновными в неповиновении полиции и нарушении правил проведения митинга за акцию 6 ноября.

Активисты пытались провести шествие по Невскому проспекту в честь столетия революции 1917 года. Они скандировали: "Ленин смог – сможем и мы", а также вывесили баннер с надписью "Ильич, проснись – они ****** (офигели. – РС)".

Всего на акции были задержаны 23 сторонника "Другой России". Шестеро из них получили от 8 до 33 суток ареста. Остальным суд назначил штрафы в размере от 10,5 до 16 тысяч рублей.

5 ноября в нескольких городах России были по подозрению в подготовке "революции" задержаны около 500 человек. В их числе случайные прохожие, подростки, журналисты и участники либертарианского "Форума Адама Смита". Некоторых из них допросили по делу о "призывах к терроризму".

О том, что в России 5 ноября 2017 года якобы начнется революция, неоднократно заявлял националист Вячеслав Мальцев, лидер запрещенного движения "Артподготовка". Сам Мальцев в настоящее время находится за границей – в России он объявлен в розыск.