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Глава дома Романовых впервые посетила крейсер "Аврора"

Княгиня Мария Владимировна

Глава Российского императорского дома Романовых, княгиня Мария Владимировна впервые посетила крейсер "Аврора", один из главных символов революции 1917 года. Княгиня возложила цветы к монументу в память о моряках, служивших на крейсере, а затем посетила корабельный храм. Там глава дома Романовых, как сообщает "Интерфакс", помолилась о жертвах гражданской войны с обеих сторон – "красной" и "белой". Княгиня призвала к "честной и объективной оценке всех периодов российской истории" и "национальному единству".

В России в эти дни отмечают столетие Октябрьской революции. В Петрограде 7-8 ноября (по старому стилю – 25-26 октября) 1917 года произошло вооруженное восстание, было свергнуто Временное правительство, к власти пришли большевики. Накануне в честь столетия революции КПРФ провело шествие в Москве. В некоторых городах России прошли акции памяти жертв гражданской войны. 5 ноября по всей стране по подозрению в подготовке новой революции были задержаны около 500 человек. В их числе случайные прохожие, подростки и журналисты.

Живущей в Испании Марии Романовой 63 года. Она приходится внучкой великому князю Кириллу, двоюродному брату последнего российского императора Николая II. В 1924 году Кирилл сам объявил себя императором в изгнании. Мария Владимировна называет себя главой Российского императорского дома, однако не все члены дома признают ее главенство. В 2015 году княгиня признала аннексию Крыма.

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