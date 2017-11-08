Глава дома Романовых впервые посетила крейсер "Аврора"

Глава Российского императорского дома Романовых, княгиня Мария Владимировна впервые посетила крейсер "Аврора", один из главных символов революции 1917 года. Княгиня возложила цветы к монументу в память о моряках, служивших на крейсере, а затем посетила корабельный храм. Там глава дома Романовых, как сообщает "Интерфакс", помолилась о жертвах гражданской войны с обеих сторон – "красной" и "белой". Княгиня призвала к "честной и объективной оценке всех периодов российской истории" и "национальному единству".

В России в эти дни отмечают столетие Октябрьской революции. В Петрограде 7-8 ноября (по старому стилю – 25-26 октября) 1917 года произошло вооруженное восстание, было свергнуто Временное правительство, к власти пришли большевики. Накануне в честь столетия революции КПРФ провело шествие в Москве. В некоторых городах России прошли акции памяти жертв гражданской войны. 5 ноября по всей стране по подозрению в подготовке новой революции были задержаны около 500 человек. В их числе случайные прохожие, подростки и журналисты.

Живущей в Испании Марии Романовой 63 года. Она приходится внучкой великому князю Кириллу, двоюродному брату последнего российского императора Николая II. В 1924 году Кирилл сам объявил себя императором в изгнании. Мария Владимировна называет себя главой Российского императорского дома, однако не все члены дома признают ее главенство. В 2015 году княгиня признала аннексию Крыма.