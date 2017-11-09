Москалькова: МВД Чечни взяло под защиту родственников пропавших

Правоохранительные органы Чечни взяли под защиту родственников жителей республики, об исчезновении которых сообщала "Новая газета". Об этом в четверг заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Омбудсмен не уточнила, о каком количестве людей идет речь, и как их будут охранять. Москалькова утверждает, что жители Чечни, с которыми она встретилась, не рассказывали ей ни о каких угрозах. Информация о существующей опасности поступила из "других источников", заявила омбудсмен в беседе с агентством ТАСС.

В конце сентября по окончании визита в Чечню Москалькова сообщила о возбуждении 18 уголовных дел по фактам исчезновения жителей республики.

В начале июля "Новая газета" сообщила о массовой казни задержанных в Чечне. По данным издания, в январе были казнены как минимум 27 человек. В чем их подозревали, неизвестно. Власти Чечни назвали "ложью" информацию газеты.