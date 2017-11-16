Нагадить американке

Давнишняя мечта российской элиты осуществилась! России удалось деморализовать, если не всю Америку, то часть ее истеблишмента. Дело вовсе не в "сговоре" Трампа с Путиным. Можно понять американскую Демократическую партию и журналистов, продолжающих твердить эту мантру: надо же как-то объяснить, как в Белом доме оказался демагог с мерцающим сознанием. Речь о более серьезном процессе: попытка Кремля в период президентской кампании в США развлечься хакерством спровоцировала последствия, которые могут повлиять на механизмы функционирования как американской, так и российской элит. Кажется, этот факт только начинает осознаваться по обе стороны океана.

Расследование "российского следа" в ходе американских выборов, которое ведет команда независимых прокуроров, открыло шлюзы, из которых хлынул поток давно копившейся грязи. В этой грязи тонут не только мошенники, оказавшиеся в руководстве избирательного штаба Трампа, но и члены его администрации и, наконец, клинтоновская команда, которая, как выяснилось, заказала компромат на Трампа. Вот-вот в омуте окажется сама Хиллари Клинтон.

Словом, началось с поисков "российского следа", а обернулось дискредитацией американского истеблишмента, погрязшего во лжи и поиске обогащения любой ценой. Причем речь идет об обогащении за счет контактов с авторитарной клептократией. Волна, поднятая в США, обязательно докатится и до Европы, где уже в тревоге застыли те, кто занимался тем же, что и их американские коллеги: стригли купоны за счет обслуживания коррупционных режимов. Причины для волнения обоснованны: 29 европейских правительств уже потребовали раскрыть имена анонимных владельцев собственности на территории их стран.

Впрочем, сейчас за мировую клептократию отдувается российская элита. Все больше информации об инфраструктуре, которая позволяет легитимизировать в США (и на Западе в целом) вывезенные из России средства. Речь идет о внушительной сумме – около триллиона долларов (по данным Национального бюро экономических расследований США), выведенных из страны после распада СССР. Наблюдатели предполагают, что половина этих средств, если не больше, точно осела в Америке. Эта инфраструктура включает в себя сотни юристов, бизнесменов, политиков, экспертов и журналистов, которые занимаются обслуживанием российских рантье. За десятилетия глобализации, то есть открытых границ, российская элита сумела сформировать на Западе солидную базу безбедного существования. В свою очередь западный лоббистский левиафан, заинтересованный в коррумпированной России, ставшей для него источником обогащения, создает для российского самодержавия благоприятное международное окружение. Эта взаимная dolce vita продолжалась бы еще долго, если бы кому-то в Кремле не пришло в голову "нагадить американке", не задумываясь о возмездии.

Прокуроры-чистильщики решили начать с источников благосостояния представителей американской элиты, контактирующих с русскими. Задача понятна: найти соприкосновение финансовых интересов и политического компромата. Возникший пейзаж показывает всеядность американского истеблишмента, если речь идет о деньгах. Попавший в жернова чистильщиков руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт выпотрошил бывшего украинского президента Виктора Януковича на 75 миллионов долларов, при этом не забыв облегчить кошелек Олега Дерипаски на 26 миллионов. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн доил турецкий бюджет, взяв у Russia Today малость, 45 тысяч долларов. Сколько манафортов и флиннов находится на содержании российской элиты, лоббируют ли они интересы Кремля? Вот что пытаются выяснить американские прокуроры.

Как нельзя кстати подоспело "Райское досье" с новыми офшорными утечками, которое дает возможность прокурорам заняться финансовыми связями министра торговли США Вилбура Росса и трамповского зятя Джареда Кушнера с российскими кампаниями ("Сибур" и "Новатек") и российскими олигархами (Геннадий Тимченко, Леонид Михельсон, Кирилл Шамалов, Юрий Мильнер). Это только начало. Все, кого эта тема интересует, затаив дыхание, ждут реализации санкционного акта конгресса США от 2 августа 2017 года об обнародовании американской собственности российской правящей верхушки. Страх должен сковать обе стороны, участвующие в процессе интеграции российской элиты в ненавистную ей западную систему. Владислав Сурков весьма некстати начал иронизировать по поводу "кризиса" западного лицемерия. Погоня за "русским следом" говорит о том, что Запад начал избавляться от двойных стандартов, поэтому вряд ли российское правящее сословие разделяет сурковскую иронию.

Сколь далеко готово пойти американское правосудие в выявлении средств российского правящего класса, вывезенных из России? Ведь если действительно заняться осуществлением санкционного акта, то придется обнародовать не только происхождение российских грязных денег, но и называть тех, кто помогал их отмывать. Нужно будет выводить на чистую воду западный механизм обслуживания российской клептократии, а ведь при этом могут всплыть такие имена! Может оказаться вполне достаточно для того, чтобы расшатать американскую систему. Пойдут ли на это США?

Вне зависимости от того, сколь далеко решится двигаться американская машина самоочищения, политический класс США (даже та его часть, которая замешана в обслуживание российских рантье) будет клеймить Россию. Причем те, кто, как Росс, замешан в сотрудничестве с близкими к Кремлю структурами, будут клеймить Россию особенно самозабвенно. Как иначе очистить репутацию? Те, кто были партнерами российской клептократии и обслуживали ее интересы, спасать ее не будут – они будут спасать себя.

Модель выживания русского самодержавия через использование США в двух ипостасях – в качестве врага для оправдания военного патриотизма внутри России и как канал внедрения российской элиты "в Запад" – начинает разваливаться. Парадокс в том, что российская элита, которая комфортно устроилась в долларовом измерении, оказывается в зависимости от государства, которое она представляет себе как враждебное. Можно представить, какие муки эта элита испытывает! Что делать? Распродавать все нажитое в США и бежать? Но куда – в Россию? В России запереться, сделав из своей страны Северную Корею? Нет, вряд ли найдется много желающих получить такое удовольствие, да плюс еще и российского Кима на свою голову (кстати, Путин вряд ли подходит для этой роли). Тогда что делать: идти на сделку с американскими правосудием, с политическими или разведывательными органами США? Но это означает быть постоянно "на крючке". Впрочем, российская элита со своей недвижимостью и вкладами в США давно "на крючке". Новое в том, что американцы перестали быть к этому явлению равнодушными. Если еще недавно российская система успешно использовала в своих интересах западное "лицемерие", то сейчас наступает время, когда США имеют возможность воспользоваться лицемерием российской элиты, соблазнившейся благами долларовой цивилизации.

Владимир Путин на саммите АТЭС во Вьетнаме, посетовав о "кризисе" в отношениях с Америкой, заявил о готовности "перевернуть эту страницу" и призвал строить "гармоничные отношения с США". Это именно то, о чем сейчас мечтает мятущийся российский правящий класс, осознав, какую цену приходится платить за свое гопничество. Но увы: для Трампа в ситуации, когда Россия стала поводом для чистки “американских конюшен”, любая новая "перезагрузка" отношений с Москвой станет политическим самоубийством.

Как "американка" будет эксплуатировать зависимость русских, пока неясно: может затянуть удавку потуже, а может ее и отпустить. Но если отпустит, то только в обмен на сделку. Наши сограждане с чутким политическим обонянием и собственностью в США уже должны выстроиться в очередь к американским следственным органам с готовностью к сделке. Вопрос: что они готовы (и могут) предложить в обмен на свои иммунитет и сохранение собственности? Но как, скажите, быть в этой ситуации с российской державностью и национальными интересами? О национальной гордости помолчим.

Лилия Шевцова – политический эксперт

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