Поиграли в "ручеек"

Главы государств и правительств "правой части карты мира" (в ее привычном для нас виде, с Евразией посередине) в последние дни активно общались друг с другом. Во Вьетнаме состоялся саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а на Филиппинах пару дней спустя – такая же встреча в верхах членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Политики не только поговорили, но и, похоже, повеселились на славу. Во всяком случае, давно с международных форумов не поступало такого количества сообщений о "нестандартных" словах и поступках мировых лидеров.

Вначале на саммите АТЭС долго искали друг друга Дональд Трамп и Владимир Путин. Очень долго.

Наконец-таки встретились, пожали друг другу руки и перекинулись парой фраз. Достаточных для того, чтобы президент США успел поверить заверениям российского лидера в том, что Москва не вмешивалась в прошлогодний избирательный процесс в его стране. А также отчитать в любимом жанре – с помощью твита – своих недоброжелателей, которые не понимают прелестей сближения с путинской Россией:

Когда же все ненавистники и глупцы поймут, что добрые отношения с Россией – хорошая, а не плохая вещь. Все время заниматься политическими играми – плохо для нашей страны. Я хочу разрешить проблемы, связанные с Северной Кореей, Сирией, Украиной, терроризмом, и Россия здесь может оказать большую помощь!

Вероятно, особенно этому твиту порадовались украинцы, чьи проблемы Кремль "помогает разрешить" с весны 2014 года.

Полномасштабной встречи Путина и Трампа, тем не менее, не было. Стороны объяснили это "несостыковкой рабочих графиков" обоих президентов. Хотя в процессе взаимных поисков глава МИД России Сергей Лавров в не слишком дипломатичной форме сообщил, что во всем виноваты "американские чинуши", поскольку сам Трамп якобы лично изъявлял желание повидаться с президентом России. Напомним, что первые переговоры обоих лидеров состоялись в июле в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Длились они тогда два с половиной часа – значительно дольше запланированного срока. Как тогда, так и сейчас – хотя во Вьетнаме "плотного" общения не вышло – противники Дональда Трампа словом и образом выразили недовольство тем, что, по их мнению, американский лидер чересчур легко идет навстречу российскому:

На Филиппинах, где собрались лидеры стран АСЕАН и ряда государств-наблюдателей, то есть частично та же группа лиц, что и во Вьетнаме, дела пошли еще веселее. Отчасти это было связано с личностью хозяина встречи, филиппинского президента Родриго Дутерте. Этот колоритный политик известен прежде всего кампанией по борьбе с наркотиками, принявшей, как заявляют оппоненты филиппинского президента, характер массовых убийств: ее жертвами стали почти 4 тысячи человек. Власти Филиппин заявляют, что это наркодилеры, правозащитники же, опираясь на свидетельства с мест, утверждают, что во многих случаях под видом борьбы с распространением наркотиков речь идет о сведении счетов и репрессиях против бедняков. Кроме того, по данным "Международной амнистии", тревогу вызывает внесудебный характер расправ, не совместимых со статусом правового государства.

Родриго Дутерте утверждает, что ведет беспощадную борьбу с наркобизнесом и терроризмом. В ней он снискал симпатии Владимира Путина, с которым встречался несколько раз и договорился о закупках оружия для филиппинских вооруженных сил. На нынешнем же саммите Дутерте изо всех сил очаровывал Дональда Трампа. Настолько, что даже спел для него филиппинскую песню, в которой есть слова "Ты – свет в моем мире".

Трамп впечатлился и назвал свои отношения с филиппинским лидером "великолепными". Пресс-секретарь филиппинского лидера Гарри Роке представил свою версию этого сближения: "Есть один человек, которого они оба не считают своим лучшим другом. Они испытывают схожие чувства к бывшему президенту США Бараку Обаме". Представители Трампа предпочли это заявление не комментировать – что и неудивительно, учитывая, что Дутерте в свое время называл Обаму "сукиным сыном" и предлагал "катиться к черту". Трампа же нынче лидер Филиппин подчеркнуто именовал "главнокомандующим Соединенных Штатов". Некоторым филиппинцам это не по душе – они вышли на акции протеста против приезда американского президента:

Если отношениями с хозяином саммита Дональд Трамп оказался доволен, то другой правитель, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, продолжает вызывать у президента США совсем другие чувства.

Почему Ким Чен Ын оскорбляет меня, называя "стариком", хотя я НИКОГДА не называл его "толстым коротышкой"? Смотрите – я вовсю стараюсь подружиться с ним – и возможно, когда-нибудь это случится!

Возможно, на волну своеобразного юмора Дональда Трампа настроили некоторые детали азиатского саммита – например, традиционная для встреч АСЕАН церемония "перекрестного рукопожатия", когда участники встречи, выстроившись в ряд, скрещивают руки перед собой, подавая их соседям по шеренге. Это немножко напоминает детскую игру в "ручеек" со слегка измененными правилами. Президенту Трампу эта игра поначалу слегка не давалась, но потом дело пошло на лад:

А вот у премьер-министра Дмитрия Медведева, представлявшего в Маниле Россию вместо отбывшего домой Владимира Путина, замысловатое рукопожатие не получилось вообще. Это заставило оппозиционера Алексея Навального вспомнить название самого известного фильма, произведенного его Фондом борьбы с коррупцией, и слегка переосмыслить его:

Если же говорить об итогах азиатских встреч всерьез, то они обычно не укладываются в обтекаемые фразы итоговых совместных заявлений. Хотя в данном случае и декларация лидеров АСЕАН, принятая по итогам встречи в Маниле, многое говорит о новой атмосфере в мировой политике: в ней почти ничего не сказано о сотнях тысяч представителей народности рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш в ходе конфликта с властями Мьянмы. Правозащитные организации возмущены:

"Как насчет этнической чистки 600 тысяч мусульман-рохинджа? Проект заявления лидеров АСЕАН этого не заметил", – отмечает исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

Куда большее, чем беженцы, внимание участников вьетнамского и филиппинского саммитов привлекли такие темы, как торговля (в том числе оружием, в том числе российским), терроризм и потенциальные конфликты в регионе – например, между Китаем и его соседями по поводу островов и акваторий в Южно-Китайском море. Сенсаций, судя по всему, нет. Для Дональда Трампа этот "выход в свет" стал дополнительной возможностью показать, что он верен своим принципам – защищать американский рынок от нечестной, как он считает, конкуренции, в частности со стороны Китая, и искать союзников против главного регионального раздражителя – северокорейского режима. Для Владимира Путина это был шанс укрепить торговые и политические связи на востоке Азии, а заодно лишний раз продемонстрировать миру "особый" характер его отношений с Трампом. А для Дмитрия Медведева – возможность неудачно поиграть в "ручеек".