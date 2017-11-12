В Маниле лидеры стран АСЕАН обсуждают положение в Азии

Лидеры стран АСЕАН вместе с президентом США Дональдом Трампом встретились в воскресенье за обедом в столице Филиппин Маниле. Как отмечает агентство Рейтер, это "стало редким проявлением дружелюбия в регионе, чреватом напряженностью". Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что, несмотря на разногласия по поводу Южно-Китайского морю, лидеры не должны обсуждать этот вопрос.

"Мы должны быть друзьями, хотя горячие головы хотели бы, чтобы мы столкнулись с Китаем и остальным миром по многим вопросам", - заявил Дутерте. "Южно-Китайское море лучше не трогать, никто не может позволить себе идти на войну, и позволить себе конфронтацию". Часами ранее, во время визита во Вьетнам, Трамп предложил посредничать в споре по Южно-Китайскому морю, где четыре страны Юго-Восточной Азии и Тайвань оспаривают претензии Китая на этот оживленный морской путь.

Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), состоящей из Китая, России, Японии, Канады, Южной Кореи, Индии, Австралии и Новой Зеландии прибыли а блестящий гала-ужин, где их развлекали певцы и танцоры. У каждого был кремовый баронг, традиционная рубашка на Филиппинах, сделанная из волокна ананаса.

Трамп будет находиться в Маниле в течение следующих двух дней. Это станет последним этапом поездки по странам Азии, в ходе которого Трамп посетил Японию, Южную Корею, Китай и Вьетнам.

Рейтер отмечает, что самая продолжительная поездка президента США за более чем четверть века стала проявлением того, что, несмотря на политику "Америка прежде всего!", провозглашенную Трампом, Вашингтон остается приверженным региону, который Китай рассматривает как сферу своих стратегических интересов.