В Белграде Волкер и Сурков обсудили как прекратить войну в Донбассе

Специальный посланник США по Украине Курт Волкер и представитель президента России Владислав Сурков встретились в Белграде 13 ноября 2017 года для обсуждения усилий, предпринимаемых по прекращению войны в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Москве. В сообщении говорится, что это была третья встреча Волкера и Суркова, которая стала "обстоятельным обсуждением нынешнего дипломатического состояния в отношении усилий по прекращению войны в Донбассе".

"Неудивительно, что у Соединенных Штатов и России существуют разные концепции того, как установить мир, но мы будем продолжать работать, чтобы к нему придти", - говорится в заявлении. В заявлении также содержится напоминание о том, что в Минских соглашениях по урегулированию конфликта на востоке Украины "всегда было необходимо сочетание политических мер и мер безопасности". Обе стороны согласились проанализировать состоявшееся обсуждение проблемы и подумать о дальнейших путях её решения, говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи Волкера и Суркова.