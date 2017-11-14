Бывший губернатор Никита Белых женился в СИЗО

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых женился в следственном изоляторе на Екатерине Рейферт. Об этом сообщил адвокат Андрей Грохотов.

Белых задержали в июне 2016 года. По версии следствия, экс-глава Кировской области за взятку обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов региона.

Сам Белых отвергает обвинения в коррупции. Он называет свое задержание провокацией. Дело в отношении бывшего губернатора курировал генерал ФСБ Олег Феоктистов.