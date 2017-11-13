"Роснефть": Сечин не получал повестки в суд по делу Улюкаева

Глава государственной компании "Роснефть" Игорь Сечин не получал повестку о вызове в суд в качестве свидетеля по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом РБК сообщил официальный представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Допрос запланирован на понедельник, 13 ноября. Придёт ли Сечин на заседание суда неизвестно. "Повестку он не получал, на этом информация исчерпывается", - сказал Леонтьев.

8 ноября Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство прокурора о вызове главы "Роснефти" на судебное заседание в качестве свидетеля. 9 ноября пресс-секретарь суда сообщила РБК, что в "Роснефть" направлена соответствующая повестка. На понедельник также назначен допрос первого заместителя министра энергетики России Алексея Текслера, сотрудника ФСБ Александра Калиниченко и чиновника Минэкономразвития​ Ивана Безменова.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года у офиса "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал у Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".

Сам экс-министр отвергает обвинения и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны руководителя "Роснефти" и ФСБ. Улюкаев находится под домашним арестом.