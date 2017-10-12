В суде показали видео задержания Улюкаева в офисе "Роснефти"

В Замоскворецком суде Москвы завершилось очередное заседание по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки. На слушаниях прокурор показал видеозаписи встречи Улюкаева с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. На одной из них видно, как экс-министр подъезжает к офису "Роснефти", выходит из машины и забирает сумку, которая стоит рядом с гаражом компании. Перед этим Сечин говорит Улюкаеву: "…можешь считать, что задание выполнено". В сумке, как утверждает следствие, находилась взятка в два миллиона долларов. Следующее заседание по делу Улюкаева назначено на 19 октября, передает "Медиазона".

Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал у Сечина взятку за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Сам экс-министр отвергает обвинения. Он утверждает, что его задержание – это провокация со стороны Сечина и ФСБ. Улюкаев находится под домашним арестом.

Ранее в суде была обнародована расшифровка разговора Сечина и Улюкаева в офисе "Роснефти". Из нее также следует, что экс-министр на встрече получил сумку, в которой, как выяснилось позднее, находились деньги. Сам Улюкаев во время задержания заявлял, что в сумке находится вино. Сечин назвал публикацию расшифровки его разговора с Улюкаевым "профессиональным кретинизмом". Позднее выяснилось, что запись переговоров представили в суде с разрешения президента России Владимира Путина. Об этом сообщало агентство Bloomberg.