"Коммерсантъ" извинился перед "Роснефтью" за колонку про закупки

Издание "Коммерсантъ" принесло официальные извинения госкомпании "Роснефть" из-за материала "Исправленного три года ждут", который послужил причиной судебного иска.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в среду заявил, что в компании полностью удовлетворены извинениями и не видят оснований для продолжения разбирательства.

Поводом для иска стала колонка Дмитрия Бутрина, опубликованная в середине августа. В ней автор рассуждал о закупках госкомпаний, приводя в пример сделку "зампреда правления условной Роснефти" с его женой. Позднее стало известно, что госкомпания через суд потребовала от "Коммерсанта" опубликовать опровержение "огульных обвинений".

"Роснефть" и ее руководитель Игорь Сечин неоднократно через суд требовали от российских СМИ опровержения публикаций, в том числе – связанных с личным имуществом главы госкомпании.