"Коммерсантъ" извинился перед "Роснефтью" за колонку про закупки

Мобильное приложение Радио Свобода.
Еще не поздно
Издание "Коммерсантъ" принесло официальные извинения госкомпании "Роснефть" из-за материала "Исправленного три года ждут", который послужил причиной судебного иска.
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в среду заявил, что в компании полностью удовлетворены извинениями и не видят оснований для продолжения разбирательства.
Поводом для иска стала колонка Дмитрия Бутрина, опубликованная в середине августа. В ней автор рассуждал о закупках госкомпаний, приводя в пример сделку "зампреда правления условной Роснефти" с его женой. Позднее стало известно, что госкомпания через суд потребовала от "Коммерсанта" опубликовать опровержение "огульных обвинений".
"Роснефть" и ее руководитель Игорь Сечин неоднократно через суд требовали от российских СМИ опровержения публикаций, в том числе – связанных с личным имуществом главы госкомпании.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.