По делу Ильназа Пиркина арестован четвертый полицейский

В Нижнекамске по делу Ильназа Пиркина, который покончил с собой после допроса в полиции, арестован четвертый обвиняемый – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Ринат Ахметшин. Его обвиняют по статье о "превышении должностных полномочий с применением насилия". По версии следствия, Ахметшин 25–26 октября в отделе полиции избивал жителей Нижнекамска Николая Удирякова и Владимира Тимофеева, заставляя их взять на себя вину за самоубийство Пиркина. Об этом сообщает издание "Бизнес Онлайн".

22-летний Ильназ Пиркин в октябре вместе с другом украл из автомобиля Удирякова автомагнитолу и другие вещи. Из-за бездействия следователей потерпевший вместе со своим другом – Владимиром Тимофеевым – самостоятельно нашли воров, которые впоследствии полностью возместили ущерб. Позднее об этом узнали полицейские. 19 октября после допроса Пиркин совершил самоубийство. Молодого человека пытками заставили взять на себя вину за 47 автомобильных краж вместо одной. 25 октября полицейские задержали и избили в ОВД Удирякова и Тимофеева. Родные потерпевших считают, что сотрудники полиции были недовольны тем, что не смогли записать раскрытое за них преступление на себя.

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