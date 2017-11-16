Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Лидер оппозиции в Зимбабве призвал президента Мугабе уйти в отставку

На улицах Хараре 16 ноября

Лидер оппозиции в Зимбабве Морган Цвангираи заявил в четверг, что президент Роберт Мугабе должен уйти в отставку в интересах страны после переворота, осуществленного вооруженными силами. "В интересах народа г-н Роберт Мугабе должен уйти в отставку, и уйти немедленно", – заявил лидер Движения за демократические преобразования.

Президент Роберт Мугабе продолжает утверждать, что остается единственным законным правителем Зимбабве. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источник в разведке. По словам источника, Мугабе сопротивляется посредничеству католического священника, который хочет способствовать мирному и бескровному уходу 93-летнего лидера страны после произошедшего военного переворота.

Священник Фиделис Муконори действует как посредник между Мугабе и генералами, которые захватили власть в среду в ходе операции, как они выражаются, против "преступников" в окружении президента. Источник Рейтер не смог сообщить подробности переговоров об уходе Мугабе, который возглавлял Зимбабве с момента обретения независимости Южной Родезии в 1980 году.

Военная техника на улицах столицы Зимбабве - Хараре
Военная техника на улицах столицы Зимбабве - Хараре

Мугабе, которого многие африканцы считают героем освобождения, на Западе клеймят как деспота, чье катастрофическое обращение с экономикой и готовность прибегнуть к насилию для поддержания власти разрушили одно из самых перспективных государств Африки. В отчетах разведки Зимбабве, опубликованных Reuters, говорится, что бывший глава службы безопасности Эммерсон Мнангагва, который ранее в этом месяце был смещен с поста вице-президента, уже более года планировал политическое устройство Зимбабве после ухода Мугабе вместе с вооруженными силами и оппозицией.

Правительство Южной Африки сообщило, что Мугабе беседовал с президентом ЮАР Джейкобом Зумой по телефону в среду. Мугабе находится в своем доме, но с ним ничего страшного не происходит, утверждают представители ЮАР. Военные заявили, что удерживают Мугабе и его семью, включая жену Грейс, "в безопасности". Несмотря на существующее в Зимбабве восхваление и почитание Мугабе, это уважение не относится к его супруге 52-летней Грейс, бывшей машинистке, у которой начался роман с президентом в начале 1990-х годов, когда его первая жена, Салли, умирала от болезни почек.

Грейс Мугабе
Грейс Мугабе

Грейс известна своим пристрастием к покупкам и хождению по магазинам. Она стремительно поднялась в партии ZANU-PF за последние два года, кульминацией чего стали отставка Мнангагвы и назначение Грейс. Этот шаг рассматривается как попытка обеспечить престолонаследие для супруги Мугабе.

На рынке в Хараре
На рынке в Хараре

Рейтер сообщает из Хараре, что несмотря на разворачивающуюся за закрытыми дверями политическую драму, на улицах столицы Зимбабве продолжается обычная жизнь, хотя люди и находятся под наблюдением солдат на бронемашинах, размещенных в стратегических точках.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG