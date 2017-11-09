По "делу 5 ноября" арестован первый обвиняемый

Тверской суд Москвы на два месяца арестовал задержанного 5 ноября Вячеслава Шатровского. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти. Активист при проверке документов якобы несколько раз ударил полицейского по голове. При этом сам Шатровский во время задержания на Пушкинской площади получил открытую черепно-мозговую травму. Решение об аресте обвиняемого суд принял 8 ноября. Об этом во вторник сообщил проект "ОВД-Инфо".

Вячеславу Шатровскому 48 лет. Он приехал в Москву из города Шарья Костромской области. В настоящее время Шатровский является единственным обвиняемым по статье о применении насилия к полицейскому по "делу 5 ноября".

5 ноября в нескольких городах России по подозрению в подготовке "революции" были задержаны около 500 человек. В их числе случайные прохожие, подростки, журналисты и участники чтений Адама Смита. В Следственном комитете назвали эти задержания "слаженной работой" следователей, полиции и Росгвардии. В ведомстве утверждают, что у некоторых задержанных якобы были изъяты маски, бронежилеты, кастеты, ножи, а также символика неких запрещенных организаций. Возбуждено уголовное дело о "призывах к массовым беспорядкам и терроризму".

О том, что в России 5 ноября 2017 года якобы начнется революция, неоднократно заявлял Вячеслав Мальцев, лидер запрещенного движения "Артподготовка". Сам Мальцев в настоящее время находится за границей – в России он объявлен в розыск. За последние дни по всей стране были задержаны десятки сторонников националиста.