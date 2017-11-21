Изгнанный вице-президент Зимбабве Мнангагва потребовал отставки Мугабе

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Изгнанный бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва присоеденился во вторник к тем, кто требует отставки 93-летнего президента Роберта Мугабе. Мнангагва заявил, что Мугабе нужно прислушаться к призыву своего народа и уйти в отставку.
Мнангагва бежал из Зимбабве после того, как его изгнали из правящей партии, заявил, что поддерживал связи с Мугабе и был приглашен вернуться, но не сделал бы этого, пока его личная безопасность не будет гарантирована.
Мнангагва сообщил о своем разговоре с Мугабе, в ходе которого он сказал, что не вернется в страну до тех пор пока его личная безопасность не будет гарантирована, поскольку ранее он был уволен с работы и отправился на лечение. На его место Мугабе принял решение назначить свою супругу Грейс, что вызвало недовольство в стране, а вооруженные силы устроили переворот.
Министр информации Зимбабве сообщил во вторник Рейтер, что не знает, прибудут ли министры на заседании кабинета, которое президент Роберт Мугабе созвал в своем офисе впервые после военного переворота на прошлой неделе. Встреча министров была намечена до того, как парламент должен начать разбирательство об импичменте президенту Мугабе.
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