Палестинцы заморозили официальные контакты с Вашингтоном

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Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас распорядился заморозить все официальные контакты с Соединенными Штатами, после того как администрация Дональда Трампа пригрозила закрытием представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Угрозы Вашингтона стали ответом на стремление палестинцев привлечь Израиль к ответственности перед Международным уголовным судом из-за строительства еврейских поселений.
Белый дом ранее предупредил палестинские власти, что в случае отказа начать серьезные мирные переговоры с Израилем США могут прекратить работу дипломатической миссии Палестинской автономии в Вашингтоне в течение ближайших месяцев.
Госдепартамент США должен регулярно выдавать новое разрешение на дальнейшую работу представительства ООП. Срок ныне действующего разрешения истекает в ноябре 2017 года, и ведомство может его не продлить.
В то же время, как сообщает "Хааретц", распоряжение Аббаса касается высокопоставленных дипломатов, а консультации и контакты на более низком уровне продолжаются. Вице-президент США Майк Пенс должен посетить Палестинскую автономию в декабре, и пока этот визит не отменен, пишет газета.
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