“Мы писали даже Кадырову”

Жить на улице или в доме без канализации – такой выбор оставляет московский застройщик ЖК “Изумрудная долина” обманутым дольщикам, которые уже больше трех лет ждут свои квартиры. У людей не хватает денег, чтобы оплачивать ипотеку и снимать жилье. Поэтому они вселились в дом, где кроме бетонных стен и окон нет ничего. Новоселье при свечах и в пуховиках – безысходность или попытка привлечь внимание властей?

Жилой комплекс “Изумрудная долина” – яркое воплощение “жизни в комфорте”, гласит реклама на официальном сайте. Мы выезжаем посмотреть на это воплощение поздно вечером. Следуем указаниям Яндекс-навигатора и приезжаем на окраину деревни Солманово. В темноте различаем лишь несколько деревянных дач и лес.

Просим жителей сказать точный адрес. Но его нет. Приходится ехать по ориентирам. ЖК оказался на противоположной стороне Минского шоссе, вместо нормальной дороги к нему ведет цепочка кое-как брошеных бетонных плит. Импровизированная бетонка заканчивается на огромном пустыре, где стоят десятки недостроенных зданий. В некоторых все-таки горит свет: в шести сданных домах живут люди, окруженные застывшей стройкой.

Нас встречают обманутые дольщики ЖК “Изумрудная долина”: молодые семьи с детьми, пожилые пары. Один мальчик, увидев сумки, спрашивает: “О, вы новенькие?” “Новеньких” здесь становится с каждым днем все больше: после трех лет ожидания жители не выдержали и стали въезжать в недостроенные дома. Кто-то в знак протеста, кто-то из-за того, что жить больше негде.

Евгений Киселевич:

– Я приобрел здесь квартиру в 2015 году. Мы с женой взяли ипотеку, вложили материнский капитал. Тогда у меня на работе был договор социального найма, и государство предоставляло мне жилье. Но сейчас я сменил работу, меня попросили съехать. Ипотеку я продолжаю выплачивать. Оставшихся денег хватает только на комнату в коммунальной квартире – 20 кв. м. У нас двое детей. В той квартире живет еще две семьи. Мне просто физически там не хватает места. Утром еду на работу, вечером заезжаю к семье, моюсь, переодеваюсь, а ночевать еду сюда. Застройщику я звонил, говорил: вы мне либо деньги верните, либо квартиры достройте, чтобы полюбовно разойтись. На что он мне ответил: денег у меня нет, и ничего возвращать я не буду. Хотите – судитесь.

Заходим в дом, где поселились дольщики-сквоттеры. Выбрали они тот, где была открыта входная дверь и не так сильно чувствовалась сырость. Готовность здания по документам – 80%: есть стены, пол, окна. Но нет электричества, газа и канализации. Освещая себе дорогу фонариками, пробираемся в одну из квартир, где и собрались все жильцы. От холода их спасает пара газовых обогревателей и плотная полиэтиленовая пленка, которой завешаны все проходы, чтобы сохранять тепло.

Вдоль стен стоит несколько раскладушек. В центре – стол из листа плотного картона, положенного на кирпичи, вокруг него на ходунках делает свои первые шаги маленькая девочка. Люди сидят в пуховиках, в валенках, греются горячим чаем.

Данил Сауров:

– Я купил квартиру в начале 2013 года. Мне пришлось продать старую, влезть в долги. Снимал жилье. За это время я женился, и хотелось бы детей заводить, но жить-то негде. Застройщик должен был сдать дом в декабре 2013-го. С тех пор мы слышим от него лишь обещания: якобы буквально завтра у него переговоры с инвестором. Последние работы здесь велись два года назад. И то это были два таджика, которые имитировали работу на стройке. Видимо, для того чтобы не вводить объект в список проблемных. Я судился за неустойку: по решению суда застройщик должен мне полмиллиона. Но я с этим решением только в туалет сходить могу, потому что застройщик давно обнулил свои счета, денег никому по неустойкам платить не собирается и говорит об этом в открытую.

На стене в комнате висит длинный транспарант, на котором написано "хватить врать" и изображен Сергей Иванович Самохин – учредитель компании застройщика ЗАО "Ипотечная компания М-6". На плакате у Сергея Ивановича длинный нос, как у Буратино. Дольщиков – 700 человек. Большинство из них уже получили статус обманутых. В декабре 2016 года Минстрой признал объект проблемным, а это значит, что государство должно содействовать решению их проблемы. Но никаких продвижений в этом нет: не помогают ни акции протеста, ни обращения в Администрацию президента, ни судебные иски к застройщику.

Анатолий Зайцев:

– Я отдал за квартиру сразу полную сумму. Теперь деньги канули в Лету. Суды не помогают. В марте 2017 года МВД завело уголовное дело по 159 статье 4ч. УК ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Но единственным обвиняемым стал управляющий проекта – Дмитрий Гусев, с которым никто из нас договора не заключал. Он сейчас под домашним арестом. А Самохина привлечь к ответственности может только Следственный комитет. Потому что он муниципальный депутат Лесного городка. Кому мы уже только ни писали обращения: Путину, Медведеву, депутатам, даже Кадырову – нас все игнорируют.

Сегодня в доме собралось примерно тридцать человек. По словам дольщиков, из них постоянно живут здесь три-четыре семьи. Остальные приезжают регулярно – привезти еду соседям, заехать в управу Одинцовского района, наведаться в гости к застройщику, который живет в нескольких километрах от ЖК.

– А помните, как мы в 2013 году ругались, какой цвет фасада выбрать?

– А как нас кормили бесплатными бутербродами с ветчиной на встрече в театре на Таганке? Вот теперь расплачиваемся за них…

– Нет, ну мы же хотели заселиться. Вот и заселились… На прошлой неделе новоселье отметили.

– Да, только проведите уже нам хотя бы эту с****ю канализацию.

Елена Будейнис:

– Лично мы купили квартиру в готовом доме, где оставалось только поставить котел и радиаторы. Мы не приобретали жилье по себестоимости, а купили по рыночной цене – до 90 тысяч за кв. м цены доходили. Ипотеки выдавали крупные банки: Сбербанк, Райффайзен, ВТБ24… Никто из них не проверял информацию о застройщике. В договоре может быть прописано, что мы имеем право на отсрочку платежа, на замену залога, но фактически сделать это нереально. Они не идут ни на какой контакт. Я сегодня была на встрече с Самохиным. Нет денег у Сергея Ивановича. Он так и сказал. И администрация Одинцовского района ничего по этому вопросу не предпринимает. Глава района присылает нам отписки.

Посуда одноразовая: мыть ее негде, здесь есть только самодельный умывальник. Принять душ и сходить в туалет пускают соседи, которые живут в соседних домах.

Дольщики собрались вокруг стола (кроме яиц и сосисок с макаронами – мандарины, хурма, конфеты). Кто-то принес большой пирог и делит его на равные доли. А в окне видно, как люди обживают свои квартиры в сданных домах: у них тепло, светло, вместо бетонных стен – обои. Хотя и эти здания сданы с нарушениями: вместо трех этажей – четыре, обещанных лифтов нет, да и канализация стоит временная. Когда проведут постоянную – неизвестно.

Сейчас на застройщика заведено банкротное дело. Иск подала компания "СтройИнвестСервис", которую возглавляет дочь Самохина Екатерина. Она требует взыскать с Ипотечной компании М-6" больше миллиарда рублей. Если иск удовлетворят, деньги вновь попадут в семейный бюджет. В то, что у Самохина нет средств, жители не верят. Проводят свои расследования и уверяют, что он выводит миллионы в офшоры.

18 ноября полиция решила закончить акцию обманутых дольщиков и попросила освободить помещение. Свои раскладушки с матрасами, обогреватели и походную кухню дольщикам пришлось перенести в соседний дом – в квартиру, которая уже сдана покупателю как "незавершенный объект". Оттуда, согласно закону, их выгнать не могут.

На запросы об интервью администрация Одинцовского района не отвечает, Самохин от разговора с Радио Свобода тоже отказывается. По мнению координатора Союза дольщиков России Игоря Ассанова, уголовное наказание застройщика не решит проблему – дома от этого не достроятся. В России вопрос регулирования долевого строительства не выработан на законодательном уровне. Отсюда статистика: 830 строек на контроле у Минстроя. Это 132 тысячи обманутых дольщиков, а по данным КПРФ – 150 тысяч.