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Путин призвал предприятия готовиться к росту выпуска военной продукции

Путин на учениях "Запад-2017"

Президент России Владимир Путин призвал крупные и стратегические предприятия "независимо от форм собственности" быть готовыми к увеличению выпуска военной продукции. Об этом глава государства заявил в среду на совещании по оборонным вопросам, передает "Интерфакс".

Путин также поручил проанализировать итоги состоявшихся осенью учений "Запад-2017" и проработать "дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности".

Учения "Запад-2017" проходили на территории России и Белоруссии в сентябре. Согласно их сценарию, российские и белорусские войска противостояли армии вымышленных западных стран. В НАТО заявили, что маневры свидетельствуют о подготовке России "к большой войне".

По заявлениям российского министерства обороны, в учениях "Запад-2017" приняли участие около 13 тысяч человек. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что фактическое число военнослужащих – участников маневров, равно как и их география, значительно превышали указанные Москвой параметры.

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