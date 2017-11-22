Путин: урегулирование в Сирии пройдёт в рамках переговоров в Женеве

Урегулирование конфликта в Сирии пройдёт в рамках мирных переговоров, проходящих под эгидой ООН в Женеве. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В Сочи в среду проходит трёхсторонний саммит России, Турции и Ирана, посвященный войне в Сирии. Лидеры трёх стран – Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Роухани – обсуждают так называемые "зоны деэскалации" и организацию Конгресса народов Сирии. В нём, как планирует Москва, должны принять участие редставители всех сирийских этнических групп.

Во вторник Путин заявил о скором окончании российской военной операции в Сирии. По его словам, пришло время перейти к "политическим процессам".

Россия проводит военную операцию в Сирии с конца сентября 2015 года. Ее официальная цель – борьба с терроризмом. С начала 2017 года, по данным агентства Reuters, в Сирии погибли не менее сорока российских военнослужащих и частных военных специалистов.

В марте 2016 года президент России Владимир Путин распорядился вывести из Сирии "основную часть" российской военной группировки. Тогда же он заявил, что российская военная операция в Сирии обошлась примерно в 33 миллиарда рублей. По подсчетам партии "Яблоко", они могут составлять от 108 до 140 миллиардов рублей.

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в том, что военная операция направлена на поддержку режима Башара Асада и борьбу с вооружённой оппозицией, а в результате совместных бомбардировок Москвы и Дамаска гибнут мирные жители.