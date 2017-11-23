СМИ: "Формула кино" и "Синема Парк" не покажут "Снеговика"

Объединенная киносеть "Формула кино" и "Синема Парк", которая принадлежит Александру Мамуту, не покажет новый фильм Universal Pictures "Снеговик" с Майклом Фассбендером в главной роли. В российский прокат картина выходит 23 ноября. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на два источника на рынке кинопроката. В расписании "Формулы кино" и "Синема Парка", а также принадлежащего Мамуту кинотеатра "Пионер" премьера фильма действительно не значится, отмечает издание.

Причина в конфликте Universal и "Рамблер. Кассы", которая также принадлежит Мамуту. Universal недовольна 10-процентной комиссией, которую сервис с сентября стал брать за онлайн-продажу билетов. Ранее, за несколько дней до премьеры фильма "Сделано в Америке", Universal потребовала разделить пополам доходы от комиссии. Стороны не договорились, и киносети Мамута остались без боевика с Томом Крузом.

Ранее 20 Century Fox запретила продавать билеты на "Убийство в „Восточном экспрессе“"через "Рамблер.Кассу", но не стала отказываться от проката в киносетях Мамута.

Конкурент Мамута киносеть "Каро" в ответ на действия "Рамблер.Кассы" ввел скидку в 10 процентов на продажу билетов через сайты кинотеатров.