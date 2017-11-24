RNS: Медведев отправил в отставку замминистра транспорта Окулова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя министра транспорта Валерия Окулова. Агентство RNS в пятницу сообщило, что причиной увольнения является переход чиновника на другую работу. Документ датирован 22 ноября.

В минувший вторник издание "Коммерсантъ" писало, что Окулова отправят в отставку из-за краха перевозчика "ВИМ-Авиа" – именно замминистра курирует гражданскую авиацию.

Ранее сообщалось, что в правительстве планировали уволить главу министерства транспорта Максима Соколова, которому Путин объявил о неполном служебном соответствии.

В конце сентября компания "ВИМ-Авиа" объявила об отмене всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем. Общий объем задолженности перевозчика оценивался в семь миллиардов рублей. Правительство России распорядилось выделить из резервного фонда почти сто миллионов рублей для обслуживания самолетов компании, более сорока тысяч пассажиров которой не могли вернуться в Россию.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства "ВИМ-Авиа". Генеральный директор и главный бухгалтер компании помещены судом под домашний арест.