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Спорт

Место России в Сочи

Международный олимпийский комитет из-за нарушения антидопинговых правил лишил российского бобслеиста Александра Зубкова двух золотых медалей, завоеванных на домашней Олимпиаде 2014 года в Сочи, и пожизненно отстранил его от участия в Играх.

Как сообщается на официальном сайте МОК, такое решение приняла в пятницу комиссия под руководством Денниса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Игр в Сочи на основании доклада Ричарда Макларена.

После этого cборная России потеряла первое место в неофициальном общекомандном зачете Олимпийских игр 2014 года. На счету хозяев Олимпиады осталось 10 золотых медалей, что на одну меньше, чем у команды Норвегии (11-6-12). На данный момент Россия (10-7-7) опустилась на третье место, пропустив вперед еще и сборную Канады (10-10-5).

На Играх в Сочи Зубков стал чемпионом в двойках с разгоняющим Алексеем Воеводой и в четверках вместе с Воеводой, Алексеем Негодайло и Дмитрием Труненковым. Он завершил спортивную карьеру в 2014 году и в настоящее время занимает пост президента Федерации бобслея России.

Елена Никитина, член сборной России на Играх в Сочи
Елена Никитина, член сборной России на Играх в Сочи

На Играх в Ванкувере в 2010 году сборная России заняла 11-е место, завоевав 15 медалей + три золотых, пять серебряных и семь бронзовых. Подобный результат для россиян был сродни провалу, поэтому болельщики ждали Олимпиаду в Сочи с опаской. Несмотря на это, Олимпийские игры-2014 завершились триумфально: победой в общекомандном медальном зачете с 13 золотыми, 11 серебряными и 9 бронзовыми медалями. Шесть из них сборной принесли натурализованные спортсмены – шорт-трекист Виктор Ан (три золота и бронза) и сноубордист Вик Уайлд (два золота). Неожиданный успех российской команды тогда никого не удивил. Отечественные олимпийцы не подозревали, что главный сюрприз еще впереди.

В пятницу МОК вынес обвинительные решения по бобслеистке Ольге Стульневой и двум конькобежцам – серебряному медалисту Игр-2014 Ольге Фаткулиной и Александру Румянцеву. Эти спортсмены признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно лишены права участвовать в Олимпийских играх с аннулированием результатов.

Ранее МОК признал виновными в нарушении антидопинговых правил и применил аналогичные санкции к российским лыжникам Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Алексею Петухову, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, а также к скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой и Ольге Потылицыной.

Вице-премьер России Виталий Мутко признал, что грядут новые отстранения россиян, и предупредил, что у комиссии Освальда есть план отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане

Россия в связи с этим лишилась золота Легкова на дистанции 50 км, серебра в мужской лыжной эстафете 4×10 км, двух серебряных наград Вылегжанина – в гонке на 50 км, командном спринте классическим стилем, золота Третьякова и бронзы Никитиной. После дисквалификации Легкова и Вылегжанина золотая медаль в марафоне пока достается другому россиянину – Илье Черноусову.

Напомним, что комиссия Освальда занимается расследованием случаев махинаций с допинг-пробами в Сочи, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. В нем, в частности, сообщалось о подмене хозяевами Игр-2014 при поддержке спецслужб проб своих спортсменов через дырку в стене лаборатории.

Комиссия открыла около трех десятков дел на основе данных Макларена. Пробирки с пробами участников разбирательств были поцарапаны или имели аномальную концентрацию солей, что могло указывать на их подмену.

Ричард Макларен
Ричард Макларен

Освальд должен представить МОК выводы, на основании которых будет принято решение о допуске россиян к Олимпиаде-2018.

Вторая комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида разбирается с обвинением в существовании в РФ допинговой системы, поддерживаемой на государственном уровне. Ее выводы пока не оглашены.

Но на этом расследование и комиссии Освальда не закончено. Под подозрением остаются многие спортсмены сборной России, и судьба их кажется предрешенной. Избежать наказания МОК удалось только фигуристке Аделине Сотниковой, олимпийской чемпионке Сочи. В декабре СМИ сообщали, что ее имя фигурирует в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, но ни тогда, ни сейчас доказательств ее вины представлено не было, и в ноябре дело в отношении спортсменки было неожиданно закрыто. Другим российским олимпийцам повезло меньше.

Вице-премьер Виталий Мутко признал, что грядут новые отстранения россиян, и предупредил, что у комиссии Освальда есть план отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

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