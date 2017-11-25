Место России в Сочи

Международный олимпийский комитет из-за нарушения антидопинговых правил лишил российского бобслеиста Александра Зубкова двух золотых медалей, завоеванных на домашней Олимпиаде 2014 года в Сочи, и пожизненно отстранил его от участия в Играх.

Как сообщается на официальном сайте МОК, такое решение приняла в пятницу комиссия под руководством Денниса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Игр в Сочи на основании доклада Ричарда Макларена.

После этого cборная России потеряла первое место в неофициальном общекомандном зачете Олимпийских игр 2014 года. На счету хозяев Олимпиады осталось 10 золотых медалей, что на одну меньше, чем у команды Норвегии (11-6-12). На данный момент Россия (10-7-7) опустилась на третье место, пропустив вперед еще и сборную Канады (10-10-5).

На Играх в Сочи Зубков стал чемпионом в двойках с разгоняющим Алексеем Воеводой и в четверках вместе с Воеводой, Алексеем Негодайло и Дмитрием Труненковым. Он завершил спортивную карьеру в 2014 году и в настоящее время занимает пост президента Федерации бобслея России.

На Играх в Ванкувере в 2010 году сборная России заняла 11-е место, завоевав 15 медалей + три золотых, пять серебряных и семь бронзовых. Подобный результат для россиян был сродни провалу, поэтому болельщики ждали Олимпиаду в Сочи с опаской. Несмотря на это, Олимпийские игры-2014 завершились триумфально: победой в общекомандном медальном зачете с 13 золотыми, 11 серебряными и 9 бронзовыми медалями. Шесть из них сборной принесли натурализованные спортсмены – шорт-трекист Виктор Ан (три золота и бронза) и сноубордист Вик Уайлд (два золота). Неожиданный успех российской команды тогда никого не удивил. Отечественные олимпийцы не подозревали, что главный сюрприз еще впереди.

В пятницу МОК вынес обвинительные решения по бобслеистке Ольге Стульневой и двум конькобежцам – серебряному медалисту Игр-2014 Ольге Фаткулиной и Александру Румянцеву. Эти спортсмены признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно лишены права участвовать в Олимпийских играх с аннулированием результатов.

Ранее МОК признал виновными в нарушении антидопинговых правил и применил аналогичные санкции к российским лыжникам Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Алексею Петухову, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, а также к скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой и Ольге Потылицыной.

Вице-премьер России Виталий Мутко признал, что грядут новые отстранения россиян, и предупредил, что у комиссии Освальда есть план отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане

Россия в связи с этим лишилась золота Легкова на дистанции 50 км, серебра в мужской лыжной эстафете 4×10 км, двух серебряных наград Вылегжанина – в гонке на 50 км, командном спринте классическим стилем, золота Третьякова и бронзы Никитиной. После дисквалификации Легкова и Вылегжанина золотая медаль в марафоне пока достается другому россиянину – Илье Черноусову.

Напомним, что комиссия Освальда занимается расследованием случаев махинаций с допинг-пробами в Сочи, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. В нем, в частности, сообщалось о подмене хозяевами Игр-2014 при поддержке спецслужб проб своих спортсменов через дырку в стене лаборатории.

Комиссия открыла около трех десятков дел на основе данных Макларена. Пробирки с пробами участников разбирательств были поцарапаны или имели аномальную концентрацию солей, что могло указывать на их подмену.

Освальд должен представить МОК выводы, на основании которых будет принято решение о допуске россиян к Олимпиаде-2018.

Вторая комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида разбирается с обвинением в существовании в РФ допинговой системы, поддерживаемой на государственном уровне. Ее выводы пока не оглашены.

Но на этом расследование и комиссии Освальда не закончено. Под подозрением остаются многие спортсмены сборной России, и судьба их кажется предрешенной. Избежать наказания МОК удалось только фигуристке Аделине Сотниковой, олимпийской чемпионке Сочи. В декабре СМИ сообщали, что ее имя фигурирует в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, но ни тогда, ни сейчас доказательств ее вины представлено не было, и в ноябре дело в отношении спортсменки было неожиданно закрыто. Другим российским олимпийцам повезло меньше.

Вице-премьер Виталий Мутко признал, что грядут новые отстранения россиян, и предупредил, что у комиссии Освальда есть план отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.