Очередная "черная страница"

МОК опубликовал решение по делам российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. По итогам разбирательства комиссии МОК под руководством Дениса Освальда будут аннулированы результаты спортсменом на Олимпийских играх-2014.

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом и отстранены от участия во всех последующих Олимпийских играх.

Напомним, что в Сочи Легков стал первым в масс-старте на 50 км и в составе эстафетной команды завоевал серебро. После пересмотра результатов золото в индивидуальном виде перейдет к другому представителю России Максиму Вылегжанину (в отношение его комиссия Освальда еще не вынесла решение), серебро – к Илье Черноусову, а бронза – к норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю. Серебряные медали эстафеты, в которой помимо Легкова бежали Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных и Максим Вылегжанин, достанутся команде Франции, а бронзовые – Норвегии. В итоговом медальном зачете Россия лишится одного серебра и одной бронзы, но сохранит общее первое место.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не скрывала своего шока, давая комментарий по поводу этих событий. Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал "Газете.Ru" дисквалификацию лыжников.

«Это просто шок и полное негодование по поводу того, что по каким-то косвенным причинам, не относящимся к спортсменам, их просто дисквалифицировали.

Лыжники выполняли все свои функции, сдавали пробы, были честны и порядочны. Ответственность за эти пробы лежит на самом WADA и на тех сотрудниках, которые хранили их.

Это улики, которые не относятся к спорту и самим спортсменам. Как можно было дисквалифицировать за это наших лыжников, я не понимаю. Потому что любой может «царапнуть» пробу спортсмена, а потом найти там положительные результаты антидопинговой проверки. Это косвенные причины, за которые лыжники не несут ответственности, ведь это зона ответственности WADA и тех людей, которые хранят и транспортируют пробы", – заявил Бородавко.

Он также подчеркнул, что считает в такое решение МОК вмешалась политика. «На мой взгляд, это на сто процентов политизированное дело, с этого оно и начиналось, а именно со слов бывшего главы Московского антидопингового агентства Григория Родченкова, который указал WADA на этих спортсменов.

Кроме его слов у WADA нет ничего на наших лыжников, то есть ни одного положительного результата, ни одного невыполненного действия со стороны спортсменов. Александр и Евгений все честно и полностью выполняли», – заключил Бородавко.

Выяснением причастности российских спортсменов и чиновников к манипуляции с допинг-пробами занимается созданная МОК комиссия по этике под руководством Дениса Освальда, которая призвана проверить выводы, сделанные в докладе Макларена, где обвинениям подверглось большое количество российских спортсменов, а также ряд государственных чиновников.

​Напомним также, что в декабре прошлого года Международная федерация лыжных видов спорта отстранила на неопределенный срок сразу шесть российских лыжников и лыжниц: Александра Легкова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову. Спортсмены были вынуждены пропустить не только этапы Кубка мира, но и чемпионат мира по лыжным видам спорта. Все отстраненные атлеты подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), постановивший в мае этого года, что дисквалификация будет снята с лыжников 1 ноября, если в деле не появится новых данных.

Одновременно со слушаниями CAS комиссия Освальда проводила расследование и перепроверку фактов в докладе Макларена.

История развивалась неторопливо до понедельника, 30 октября, когда прошел последний день слушания апелляции российских лыжников в CAS. По завершении заседания суд не вынес решения, и вопрос о возвращении спортсменов на лыжню остался открытым.

Однако МОК решил действовать по горячим следам, и в тот же день на заседании дисциплинарного комитета Освальд объявил о том, что владеет доказательствами против некоторых российских спортсменов и намерен идти в этом деле до конца. Два дня спустя, не дожидаясь решения CAS по апелляции, МОК принял постановление относительно двоих лыжников.

В связи с таким жестким решением, не исключено, что остальных четверых спортсменов может постигнуть та же участь.

В результате постановления МОК Легкову придется вернуть две олимпийские награды — золото в гонке на 50 км свободным стилем и серебро эстафеты 4х10 км. Таким образом эстафетных медалей лишатся и товарищи Александра по команде Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных и Максим Вылегжанин.

Вылегжанин, в свою очередь, станет олимпийским чемпионом на дистанции 50 км, а Илья Черноусов поменяет бронзу на серебро.

Третье место отойдет норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, который, к слову, был дисквалифицирован в прошлом году на два месяца за превышение в крови уровня сальбутамола, используемого для лечения астмы.

Правда, уверенности в том, что Вылегжанин получит золото нет, так как он входит в число шести отстраненных лыжников, и решения по нему пока не принято.

Белову ничего не придется возвращать, так как он стартовал на Олимпиаде в скиатлоне и гонке на 15 км классическим стилем и занял 18-е и 25-е места соответственно.

Уже известно, что Легков и Белов подадут апелляцию на решение МОК в CAS, сообщает ТАСС.

Легков – один из самых титулованных российских лыжников. В сезоне-2012/13 он стал первым россиянином, выигравшим престижный Тур де Ски, а также завоевал серебро и бронзу в составе эстафетных команд на чемпионатах мира 2007 и 2013 годов. Пик карьеры Легкова пришелся на домашние Олимпийские игры, где он выиграл золото королевской гонки на 50 км и серебро эстафеты.

Окончательного решения МОК относительно всей российской олимпийской сборной пока не принято, однако столь жесткое наказание Легкова и Белова не позволяет с большим оптимизмом смотреть в будущее.

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что обвинительный вердикт комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении двух российских лыжников не должен стать негативным прецедентом для участия сборной России в зимних Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане. "Национальная команда как готовилась, так и продолжает готовиться к Олимпиаде, участвуя во всех соревнованиях зимнего сезона", – цитирует Колобкова агентство "Р-Спорт".

Сам Легков и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заверили министра, что никогда не были замешаны в использовании каких-либо запрещенных веществ.

"Это очень жесткое решение. Пока весь мир это обсуждает, вы не представляете, какой ужас испытывают сами ребята, это сможет понять только спортсмен. Всю свою жизнь они положили, чтобы достичь спортивного результата для своей страны, и теперь слышат вот такие обвинения. Накануне пообщался и с Легковым, и с главой федерации Вяльбе. Обсудили, как мы будем действовать дальше. Они еще раз подтвердили, что никогда не были замешаны в употреблении каких-либо запрещенных веществ", – сказал Колобков.

Доклады Макларена содержат достаточно доказательств, что существовал банк с пробами чистой мочи российских олимпийцев, в том числе и Легкова

Новость, которую в мире встретили как «сокрушительный удар как по российской госсистеме допинговых махинаций во время Сочи-2014, так и по самому Легкову».

Судьи CAS не поверили в многократные попытки Легкова дистанцироваться от организованной системы мошенничества и по-прежнему считают, что есть основания предположить, что он был под воздействием допинга, когда выиграл золото в марафоне в Сочи.

Во время слушаний в суде адвокаты Легкова использовали такую стратегию защиты: посеять сомнения в мошенничестве русских на госуровне, а также изолировать Легкова от централизованной системы российского спорта. И по обоим пунктам потерпели неудачу.

Хотя Макларен по принципиальным соображениям принял решение не выступать свидетелем во время разбирательств в CAS, судьи приняли в качестве решающих доказательств его факты. А конкретно: российские спортивные госструктуры начиная с 2011-го и до самых Игр производили манипуляции в целях скрыть положительные допинг-пробы ведущих спортсменов страны.

Таким образом, оба доклада Макларена, идущие вразрез с российскими СМИ, укрепили свои позиции. Это так и останется юридическими рамками для всех индивидуальных дел, которые постепенно появятся в спортивной судебной системе.

​Глава независимой комиссии МОК Денис Освальд принял во внимание вердикт судей CAS: попытки Легкова поставить четкую разделительную черту между мошенничеством на государственном уровне и ответственностью, которую несет спортсмен, не внушают доверия:

«Доклады Макларена содержат достаточно доказательств, что существовал банк с пробами чистой мочи российских олимпийцев, в том числе и Легкова», – заключает CAS, отметая объяснение россиянина, что в этом случае пробы его мочи могли быть изъяты во время медицинских тестов, которые он проходил в Москве.

Судьи CAS, напротив, считают, что он (Легков) должен был понять, в каких целях его моча могла быть использована, потому что этот банк был создан нетрадиционным образом. В докладах Макларена описано, как антидопинговая лаборатория в Москве собирала эти пробы при помощи «немедицинских контейнеров», например, бутылок от кока-колы.

Аналогичным образом CAS не принял заверения Легкова, что тот не входил в число российских звезд, принимавших допинговую смесь – коктейль «Дюшес».

Эта смесь использовалась российскими легкоатлетами еще на Играх-2012 в Лондоне, и ингредиенты постоянно обнаруживались при перепроверке их проб. Только с этих Олимпийских игр было поймано 20 россиян, пробы которых впоследствии были протестированы заново новыми, более точными методами.

Вердикт комиссии гласит: Легков мог принять этот коктейль либо в промежуток между двумя отрицательными пробами в Сочи 13 и 26 февраля, либо непосредственно перед марафоном 23 февраля 2014 года. В таком случае понятно, почему проба Легкова как победителя от 23 февраля последующей ночью была подменена ФСБ при помощи агентов, переодетых в охранников антидопинговой лаборатории.

Агенты сумели вскрыть контейнеры с пробами, не повреждая пломбы. На внутренней стороне пробирки Легкова было обнаружено 7 царапин, появившихся от металлического оборудования, примененного агентами ФСБ. Затем они заменили положительные пробы спортсмена на чистые, которые Легков, как и другие спортсмены, сдал ранее той зимой в аккредитованной WADA московской лаборатории.

В вердикте CAS об отмене отстранения Легкова было уточнение, что на самом деле лыжник не сумел привести ни одного довода, почему ему должно быть позволено снова участвовать в соревнованиях. То, что отстранение все же закончилось 31 октября, вызвано юридическим толкованием судьями правил FIS и тем, что применение отстранений не может быть обычным наказанием без наличия индивидуального судебного дела.

Таким образом, Александр Легков невиновен до тех пор, пока, возможно, не будет признан виновным. Но отчетливое недоверие судей CAS определенно не делает эту зиму проще для подвергающегося серьезным испытаниям лыжного спорта. 1 ноября, день оглашения приговора Легкову, останется одной из самых черных страниц в истории спортивной России.