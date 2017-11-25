В Челябинске прошел митинг против ухудшения экологической ситуации

В Челябинске в субботу прошел митинг против ухудшения экологической ситуации, сообщает "Интерфакс". По данным городской администрации, на акцию вышли полторы тысячи человек, однако организаторы мероприятия называют цифру в два раза больше.

Основной темой митинга стал протест местных жителей против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Петицию против этого предприятия подписали почти 250 тысяч человек.

При этом участники акции также неоднократно упоминали проблему загрязнения воздуха в результате промышленных выбросов.

Накануне стало известно, что российские ученые создадут комиссию, которая установит источник происхождения рутения-106. Утечку изотопов этого радиоактивного вещества зафиксировали европейские специалисты. Они предположили, что источник выброса находится в Челябинской области.

В Росатоме эти утверждения считают "несостоятельными". Российская сторона настаивает, что объем рутения в атмосфере неопасен для здоровья людей. Информацию об утечках с атомных предприятий Москва отрицает.