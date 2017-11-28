Прокуратура: митинг за экологию в "Сокольниках" запретили незаконно

Московская прокуратура признала незаконным отказ администрации парка "Сокольники" согласовать проведение на его территории митинга в защиту экологии. Об этом во вторник сообщили в Совете по правам человека при президенте России.

Митинг был намечен на 21 октября. Руководство парка сначала разрешило провести акцию, но затем направило организаторам отказ без объяснения причин. Суд признал действия администрации неправомерными.

Московский парк "Сокольники" в является гайд-парком. Организаторы акций не обязаны согласовывать их с властями, если заявленное число участников не превышает 1500 человек. В заявке на проведение экологического митинга 21 октября значилась цифра в 500 участников.