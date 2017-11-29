ООН: представители Асада прибудут на переговоры в Женеву

Представители режима президента Сирии Башара Асада прибудут в Женеву 29 ноября для участия в переговорах под эгидой ООН, направленных на прекращение гражданской войны. Первоначально Дамаск отказался подтвердить, что его представители примут участие в переговорах, начавшихся 28 ноября, потому что оппозиция сохраняла требование об отставке Асада.

Но Организация Объединенных Наций объявила о том, что 29 ноября представители оппозиции прибудут на переговоры с Дамаском, которые, как сообщается, будут обеспечены рядом уступок, в том числе и той, чтобы не обсуждать вопрос об отставке Асада. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура 28 ноября получил сообщение о том, что правительственная делегация "планирует прибыть завтра", сообщила пресс-секретарь ООН Алессандра Веллуччи на брифинге в Женеве 28 ноября. В ходе семи предыдущих раундов переговоров практически никакие результаты не были достигнуты, однако сохраняется надежда, что в данном случае можно будет добиться определенного прогресса в прекращении шестилетнего конфликта.

Представители оппозиции, впервые объединившиеся в одну делегацию, встретились с Мистурой 28 ноября. Накануне глава делегации повстанцев Наср аль-Харири сообщил журналистам, что его лагерь все еще настаивает на отставке Асада в рамках любой мирной сделки.

Отказ от обсуждения проблемы отставки Асада может также устраивать Мистуру, который говорит, что хочет сосредоточиться на новой конституции и выборах в Сирии и под наблюдением ООН. Де Мистура выразил надежду, что предстоящий раунд ознаменует первые "реальные переговоры" о возможном соглашении, чтобы закончить войну в Сирии, в результате которой погибли более 340 000 человек, многие покинули Сирию, а страна оказалась превращенной в руины. Мистура также предупредил оппозицию, что непримиримость по вопросу об отставке Асада уже не может быть приемлемой.