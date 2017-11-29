Мосгорсуд отклонил апелляцию ФБК на решение по иску "Соцгоспроекта"

Мосгорсуд в среду признал законным решение Люблинского суда, который в сентябре обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) удалить из фильма "Он вам не Димон" сведения о том, что пожертвованное фонду "Соцгоспроект" имущество является взяткой главе правительства России Дмитрию Медведеву. Об этом сообщает Интерфакс.

Решение по иску "Соцгоспроекта" о защите чести и достоинства к ФБК и Алексею Навальному вступило в силу. Суд обязал их опровергнуть заявления, оспоренные в иске. Сам оппозиционер заявлял, что не собирается удалять фрагменты фильма и что-либо опровергать.

"Соцгоспроект" подал в суд на Навального и ФБК 4 августа. Фонд попросил суд обязать оппозиционера удалить фрагменты фильма-расследования, в которых говорится, что участок и дом стоимостью в 5 миллиардов рублей, которые бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал связанному с Медведевым "Соцгоспроекту", являются взяткой.

В мае суд удовлетворил аналогичный иск Усманова к Навальному. Оппозиционера обязали удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон", в которых упоминается о возможной причастности миллиардера к коррупции, а также опубликовать опровержение. Навальный не выполнил решение суда.